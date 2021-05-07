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«Это кровавые деньги»: Лукашенко – о сборах и «собирателях» денег для ветеранов

07.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это кровавые деньги»: Лукашенко – о сборах и «собирателях» денег для ветеранов

Государство поддерживало ветеранов и будет в дальнейшем их поддерживать, а призывы оппонентов власти собирать деньги для выплат ветеранам ко Дню Победы не имеют никакого смысла. Об этом 7 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, передает БЕЛТА.

Накануне некоторые медиаресурсы стали тиражировать информацию с громкими заголовками об отказе ветеранам в выплатах ко Дню Победы. Александр Лукашенко по просьбе журналистов прокомментировал эти сведения.

Глава государства заверил, что участники войны обязательно получат разовые выплаты ко Дню победы.

По мнению Президента, подобные новости активно распространяются из-за неспособности оппозиции сформулировать свою повестку дня – таким образом пытаются зацепиться за любой шанс дискредитировать власть. После этого прозвучали даже призывы собирать деньги на выплаты ветеранам.

Александр Лукашенко также заметил, что представители оппозиции уехали за границу, чтобы перехватывать там финансовые потоки, идущие в Беларусь для поддержки протестов. Белорусская оппозиция содержится за рубежом за счет созданных для уничтожения конкурентов фондов и налогоплательщиков западных стран.

Фото: БЕЛТА

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Государство поддерживало ветеранов и будет в дальнейшем их поддерживать, а призывы оппонентов власти собирать деньги для выплат ветеранам ко Дню Победы не имеют...
 
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