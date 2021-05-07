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Стали известны финалисты футбольной Лиги Европы

07.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны финалисты футбольной Лиги Европы

Определились финалисты футбольной Лиги Европы. Решающий поединок турнира пройдёт 26 мая в польском Гданьске.

Футболисты итальянской «Ромы» дома взяли реванш за поражение в первом полуфинальном матче от «Манчестер Юнайтед», победив со счётом 3:2. Дубль в составе английского клуба оформил Эдинсон Кавани. Но этой победы римлянам не хватило для выхода в финал: в первом поединке «Манчестер Юнайтед» выиграл с разгромным счётом 6:2 и сразится за трофей.

А футболисты английского «Арсенала» и испанского «Вильярреала» победителя в ответном поединке не выявили, сыграв вничью – 0:0. Первый матч остался за командой Унаи Эмери – 2:1. Примечательно, что в 2019 году испанский специалист выходил в финал Лиги Европы будучи главным тренером «Арсенала», но уступил «Челси». «Вильярреал» вышел в решающий раунд турнира впервые, «Манчестер Юнайтед» побеждал в 2017 году.

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Определились финалисты футбольной Лиги Европы. Решающий поединок турнира пройдёт 26 мая в польском Гданьске. Футболисты итальянской «Ромы» дома взяли реванш за...
 
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