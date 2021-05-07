Побывавшее на МКС вино выставили на аукционе за $1 млн

Источник материала: ОНТ

Находившееся на Международной космической станции вино было выставлено на аукцион Christie’s. Об этом информирует BBC.

Стоимость бутылки французского вина Pétrus урожая 2000 года оценили в 1 млн долларов США.

12 бутылок вина из винограда мерло были отправлены на МКС, чтобы доказать, что время в космосе течет быстрее, чем на Земле.

Бутылки находились в космосе в течение 440 дней, с ноября 2019-го по январь 2021 года. За это время они пролетели порядка 300 млн километров.

По мнению специалистов из института вина Университета Бордо, побывавшее в космосе вино отличается от аналогичного «земного» – оно состарилось примерно на три года.

Фото: instagram/christieswine

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