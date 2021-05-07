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Побывавшее на МКС вино выставили на аукционе за $1 млн

07.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Побывавшее на МКС вино выставили на аукционе за млн

Находившееся на Международной космической станции вино было выставлено на аукцион Christie’s. Об этом информирует BBC.

Стоимость бутылки французского вина Pétrus урожая 2000 года оценили в 1 млн долларов США.

12 бутылок вина из винограда мерло были отправлены на МКС, чтобы доказать, что время в космосе течет быстрее, чем на Земле.

Бутылки находились в космосе в течение 440 дней, с ноября 2019-го по январь 2021 года. За это время они пролетели порядка 300 млн километров.

По мнению специалистов из института вина Университета Бордо, побывавшее в космосе вино отличается от аналогичного «земного» – оно состарилось примерно на три года.

Фото: instagram/christieswine

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Находившееся на Международной космической станции вино было выставлено на аукцион Christie’s. Об этом информирует BBC. Стоимость бутылки французского вина Pétrus урожая...
 
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