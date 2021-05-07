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Гороскоп на май 2021 | Козерог
Источник материала: ОНТ
Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Козерогам, рассказывает
Проблемы, решение которых вы откладывали в долгий ящик, снова напомнят о себе. И именно эти проблемы достойны сейчас вашего внимания. Не бойтесь финансовых затрат, ведь счастье бесценно! Поступайте так, как считаете нужным.
Фото: 5sfer.com
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Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Козерогам, рассказывает Elle. Проблемы, решение которых вы...
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