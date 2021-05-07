Гороскоп на май 2021 | Водолей

Источник материала: ОНТ

Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Водолеям, рассказывает Elle .

Май для представителей этого знака – отличное время сосредоточиться на текущих задачах и направить все силы в русло новых возможностей. И если раньше вы боялись браться за новые проекты, то именно сейчас есть смысл набраться смелости и рвануть в бой за мечту!





Фото: 5sfer.com

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