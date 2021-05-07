Владимир Перцов о белорусских СМИ: Нашу индустрию сегодня и год назад сравнивать нельзя. Мы стали более оперативными, более «зубастыми»

Источник материала: ОНТ

В Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи. Развитие индустрии СМИ в Беларуси за последний год прокомментировал министр информации Беларуси Владимир Перцов.

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