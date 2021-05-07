Сборная России проиграла канадцам в финале ЧМ по хоккею среди юниоров

Источник материала: ОНТ

На юниорском чемпионате мира по хоккею (возраст игроков – не старше 18-ти лет) определился победитель. В финале сборная Канады обыграла сверстников из России – 5:3.

Для североамериканской команды это четвёртое «золото» чемпионатов мира и первое с 2013 года. В тренерский штаб сборной Канады входил экс-рулевой минского «Динамо» Горди Дуайер. А обладателями бронзовых наград стали хоккеисты Швеции, разгромившие сверстников из Финляндии – 8:0. Напомним, сборная Беларуси завершила выступление на турнире на стадии четвертьфинала, уступив будущим финалистам – команде России.

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