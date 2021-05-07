Скандал в фигурном катании, который сегодня невозможно представить. В заговоре обвиняли даже русскую мафию

Источник материала: Tut.by

На Олимпиаде-2002, которая проходила в американском Солт-Лейк-Сити, соревнования спортивных пар превратились в настоящий детектив. По итогам короткой и произвольной программ золото досталось фигуристам из России — Антону Сихарулидзе и Елене Бережной. Но канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье, оставшиеся с серебром, а вместе с ними и американская пресса, заподозрили русских в подкупе судей (речь шла даже о вмешательстве мафии). Чем закончилась та эпопея и как она изменила мировое фигурное катание — в материале SPORT.TUT.BY.



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Борьба в предолимпийские сезоны и старт Игр-2002

Накануне Олимпийских игр — 2002 главными претендентами на победу считались канадская пара Жами Сале и Давид Пеллетье и россияне Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Канадцы ехали на Олимпиаду в статусе действующих чемпионов мира, Бережной и Сихарулидзе принадлежало золото «мира» 1999 года.

После короткой олимпийской программы лидером стал российский дуэт, работавший под началом легендарной Тамары Москвиной. Бережная и Сихарулидзе чисто откатали «короткую», а канадцы потеряли равновесие во время исполнения финального элемента и нелепо упали на лед.



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Третьими по итогам первого соревновательного дня шли китайцы Сюэ Шень и Хунбо Чжао. Впрочем, все понимали, что разрыв между фигуристами настолько ничтожен, что одна неточность в произвольной может изменить расстановку на пьедестале.

Столкновение на разминке и русская победа с минимальным перевесом

Атмосфера накануне произвольной программы была накалена до предела. Все понимали, что и канадский, и российский дуэты выступают на последней Олимпиаде в своей карьере. И одни, и вторые приехали в Солт-Лейк за золотом.

СМИ постоянно сталкивали эти пары лбами. А во время сильнейшей разминки перед произвольной программой столкновение случилось в буквальном смысле слова.

Канадка Сале на скорости въехала в Антона Сихарулидзе и едва не сбила с ног миниатюрную Бережную. Никто всерьез не пострадал — Антон лишь ненадолго потерял равновесие. Сихарулидзе позже говорил, что у Жами вряд ли был какой-либо злой умысел. «Может быть, у Сале глаза немного косят», — предполагал россиянин.



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Первыми на лед в произвольной вышли Бережная и Сихарулидзе. Они катали «Медитацию» на музыку Жюля Массне. И в целом откатали ее здорово. Но в первой половине программы Сихарулидзе допустил ошибку на выезде из двойного акселя. При этом россияне не спешили прощаться с золотом, понимая: по компонентам их программа стоит очень прилично.

Следующими на олимпийский лед выкатили канадцы. Они выбрали для произвольной свою старую, но очень удачную программу Love Story, с которой ранее выиграли чемпионат мира.

Сале и Пеллетье выступили настолько трогательно и безукоризненно с технической точки зрения, что начали праздновать победу на Олимпиаде прямо после финальных аккордов музыкальной композиции. Не дожидаясь оценок судей, они уже поздравляли друг друга с золотом.



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— Русское господство, длившееся почти четыре десятилетия, вероятно, снова будет прервано канадскими фигуристами, — ликовали комментаторы NBC.

Но случилось неожиданное: один судейский голос сработал в пользу россиян и вознес их по итогам двух программ на первую строчку. Пять судей — из России, Украины, Китая, Франции и Польши — отдали первое место Сихарулидзе и Бережной. Четверо арбитров — из США, Канады, Германии и Японии — выставили оценки в пользу канадского дуэта.

Тем вечером в Солт-Лейк-Сити прошло награждение призеров. Россияне получили золото, канадцы — серебро, китайская пара — бронзу.

Обвинения в подкупе судей и повторная церемония награждения



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Несмотря на подведенные итоги, американские и канадские СМИ тут же начали обвинять судей в подкупе. Комментаторы в прямом эфире говорили о нечестной победе русских «допингистов» — в 2000 году в анализах Бережной был обнаружен запрещенный препарат эфедрин.

Из-за этого российская фигуристка попала под трехмесячную дисквалификацию и лишилась с партнером золота чемпионата Европы — 2000. Впрочем, сама Елена уверяла, что не принимала допинг сознательно, а употребила его, вероятно, в составе лекарства от простуды, которое ей выписал американский врач. Как бы то ни было, Бережная честно отбыла дисквалификацию и приехала на Игры уже «чистой» спортсменкой.

Однако страсти не утихали. Вечером после церемонии награждения французская судья Мари-Рен Ле Гунь призналась главному на тот момент человеку судейского комитета британке Салли-Энн Степлфорд в том, что ее вынудили поставить русскую пару на первое место. Сделал это якобы президент Французской федерации фигурного катания Дидье Гайаге.

Он, по ее словам, договорился с русским арбитром, что та в таком случае отдаст в танцах на льду предпочтение французскому дуэту — Марине Анисиной и Гвендалю Пейзера, а не российским танцорам — Авербуху с Лобачевой.



Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото: Reuters

Однако через несколько дней Ле Гунь от своих слов отказалась. И заявила, что дала «признательные показания» под давлением самой Степлфорд (у которой, помимо английского, по словам Ле Гунь, был еще и канадский паспорт).

Тем временем главный судья произвольной программы американец Рональд Пфеннинг инициировал расследование в рамках ISU, его ассистентом выступил российский специалист Александр Лакерник.

Параллельно с заявлением о давлении на судейский комитет выступила российская судья Марина Саная. Она рассказала прессе, что из-за американского рефери Пфеннинга «судьи работали в очень сложной психологической атмосфере».

— Перед короткой программой Пфеннинг предупредил: не ставить паре номер три оценки выше 5,8 (на тот момент высшей оценкой в фигурном катании была 6.0 — Прим. TUT.BY), чтобы не закрывать дверь для остальных пар. Это были Бережная и Сихарулидзе, — говорила Саная. — Судьям из России, Китая и Канады было рекомендовано не выделять свои пары оценками, так как можно было получить от рефери национальное пристрастие — это самая грубая ошибка в судействе.



Жами Сале и Давид Пеллетье. Фото: Reuters

Через несколько дней президент Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванта вместе с президентом МОК Жаком Рогге созвал пресс-конференцию, на которой объявил о том, что оценки, выставленные французским рефери, аннулировали как скомпрометированные.

Без них счет в произвольной программе у обеих пар становился равным (результаты короткой при этом упоминать почему-то не стали), поэтому золото решено было вручить как россиянам, так и канадцам. Такой прецедент стал первым в истории Олимпийских игр.

Новую церемонию награждения назначили на следующий день. На верхнюю строчку пьедестала Бережная и Сале поднялись, держась за руки, примеру последовали и их партнеры.

Русская мафия и блестящая пиар-кампания

Летом 2002 года история получила новый виток развития. В Тоскане был арестован Алимжан Тохтахунов, более известный в России как Тайванчик. У итальянской полиции был международный ордер на его арест, выписанный окружным судом Манхэттена для выдачи США по обвинению в мошенничестве и организации судейского сговора на олимпийском турнире фигуристов в Солт-Лейк Сити.



Фото: Reuters

Американские следователи утверждали, что Тохтахунов имел финансовые отношения с тем самым президентом Французской федерации фигурного катания Гайаге и вместе с ним устроил судейский сговор. Американские СМИ раздули новую бомбу о «русской мафии», которая вмешалась в результаты Игр.

Тайванчик провел в итальянской тюрьме почти 10 месяцев, но так и не был экстрадирован в США — обвинительный вердикт отменили. После этого Тохтахунов вернулся в Россию.

Через два года после скандала в Солт-Лейк-Сити 6-балльную систему оценок в фигурном катании отменили — на смену ей пришла современная, в которой большее внимание уделяется не артистизму, как было по старинке, а компонентам, а также увеличили количество судей.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, как и Жами Сале с Давидом Пеллетье, после завершения карьеры в большом спорте стали звездами ледовых шоу. Фигуристы даже поставили совместный показательный номер, в котором изображали противостояние на льду. Он стал настоящим хитом.



Фото: Reuters

Сегодня эту историю можно назвать фантастической пиар-кампанией. В России ее в основном преподносят под соусом «украденного золота», а в Штатах называют «торжеством справедливости».