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Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе председателя правления

07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе председателя правления Валерия Смоляка, пишет FINANCE.TUT.BY.

6 мая специальная квалификационная комиссия регулятора решила, что он не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя.

Комиссия также приняла решение, что директор по корпоративному бизнесу Альфа-Банка Константин Застольский не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации

— Мы принимаем к сведению решение НБРБ не аттестовать двух членов нашего правления. Правление имеет необходимый кворум, банк выполняет все нормативные показатели по капиталу и ликвидности и продолжает работать в обычном режиме для реализации своей стратегии, — сообщили FINANCE.TUT.BY в Альфа-Банке.

 
 
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