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Когда "некая дама" станет послом США в Беларуси? Межевич назвал условие
07.05.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Джули Фишер была
© Sputnik / Виктор Толочко
"Некая дама, которую Госдеп рекомендует в качестве посла, она таковым послом является после того, как вручает верительные грамоты президенту Республики Беларусь. Этим президентом может быть Лукашенко, может быть кто-то еще. Но только после того, как вручает грамоты президенту Республики Беларусь, тот принимает их и с этого момента начинается отсчет деятельности посла", ― сказал Межевич.
До этого момента Фишер ― не посол, а дипломатический работник с непонятным статусом, добавил Межевич.
Зачем Литве два американских посла?
Ранее в литовском МИД Литвы заявили о возможности
"Думаю, если США предложат вырыть канал вдоль литовско-белорусской границы и залить его серной кислотой, то Вильнюс ответит согласием быстро и бескомпромиссно", ― отметил Межевич.
Пока действительно получается, что в Литве два американских посла. Один ― в логичном и понятном для всех статусе, грамоты которого принял президент балтийской республики, а второй ― не посол, а работник американского Госдепартамента с неясными полномочиями, добавил эксперт.
Нынешняя неопределенная ситуация с послом США Джули Фишер "в итоге работает против самих же США", убежден Межевич.
Посла США готовы принять в Беларуси
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Конкретные решения будем принимать после того, как поймем, с какими настроениями назначенный американский посол хочет приехать в нашу страну, "хочет ли она развивать отношения, или же надзирать за органами власти и обличать их, исходя из посылов оппонентов", сказал Макей.
Ранее американский дипломат, находящийся сейчас в Литве, высказывалась о том, что не может приехать в Минск, поскольку у нее нет белорусской визы.
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