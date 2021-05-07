Албания исключена из перечня опасных стран — можно возвращаться без карантина

Источник материала: Onliner

Министерство здравоохранения актуализировало список стран с учетом эпидемиологических рисков, уровня и динамики заболеваемости COVID-19. С 9 мая из него исключаются четыре страны: Албания, Финляндия, Великобритания и Мальта.

Одновременно в перечень с 9 мая включаются две страны, ранее исключенные из него: Монголия и Шри-Ланка.

Полный список здесь .

Нахождение страны в списке «красной зоны» подразумевает необходимость соблюдения самоизоляции в течение 10 дней при возвращении в Беларусь.