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Албания исключена из перечня опасных стран — можно возвращаться без карантина
Источник материала: Onliner
Министерство здравоохранения актуализировало список стран с учетом эпидемиологических рисков, уровня и динамики заболеваемости COVID-19. С 9 мая из него исключаются четыре страны: Албания, Финляндия, Великобритания и Мальта.
Одновременно в перечень с 9 мая включаются две страны, ранее исключенные из него: Монголия и Шри-Ланка.
Полный список
Нахождение страны в списке «красной зоны» подразумевает необходимость соблюдения самоизоляции в течение 10 дней при возвращении в Беларусь.
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