«Не преувеличиваю масштаб трагедии» — вот что ждет бизнес после запрета наличных расчетов за границей

Источник материала: ProBusiness

В апреле ипэшникам изменили условия закупок товаров за рубежом — предпринимателям запретили рассчитываться наличными. Новое постановление Совмина и Нацбанка вступит в силу с 9 июля. Как это решение повлияет на малый и средний бизнес и каких последствий стоит ждать? «Про бизнес» узнал мнение директора Центра поддержки предпринимательства «Светлогорский деловой партнер» Жанны Роговой.

— Я вообще не понимаю, как принималось это постановление. Видимо, все хотят только пополнить бюджет, а про малый бизнес никто не думает. Мы считаем, что это нововведение — просто уничтожение индивидуальных предпринимателей и мелкого бизнеса, а конкретно тех, кто работает с контрагентами из России.

Жанна Рогова

Директор Центра поддержки предпринимательства «Светлогорский деловой партнер»

Большие оптовики, которые возят товар фурами, найдут способ — будут работать по безналу, и никаких проблем. Но что делать ипэшникам? В России предприятия обслуживают по безналу в основном крупный опт, а маленькие партии расценивают как розницу. Поэтому реализация малого объема товара идет только за наличный расчет. А наши ИП — мелкие, им не нужны большие объемы.

Пару лет назад мы возили ипэшников, которые торгуют обувью, на закупки в Москву. Собрали целый автобус предпринимателей. Когда наши ипэшники туда приехали, фирма отказалась работать с объемами «одна-две коробочки». Предложили объединить запросы в одну большую партию и оформить на одного предпринимателя. Но ведь документы на товар нужны каждому. Москвичи согласились провести раздельную оплату через кассу за наличный расчет.

Важно понимать, что сейчас пандемия, и многие вопросы, которые предприниматели могли бы решить с контрагентами на месте, так и останутся без ответа из-за закрытых границ. На нововведениях завязана еще и денежная составляющая ИП. Валютные платежи очень дорогие. Сегодня согласно постановлению Совета Министров № 924/16 нужно покупать валюту через биржу. Например, предприниматель едет за небольшой партией товара на 100 базовых величин — $ 1000. Вот эту тысячу он должен купить через биржу. А это банковские расходы. Только за одно платежное поручение в Россию придется заплатить около $ 40. А еще прибавьте расходы за покупку валюты, работу биржи, открытие расчетного счета — и набежит почти такая же $ 1000 за все процедуры. ИП не сможет этого себе позволить.

Получается, для мелкого и среднего бизнеса полностью закроется российский рынок. Окажется недоступным и Китай. Потому что компании Поднебесной работают напрямую только с крупными контрагентами, остальных переводят на своих представителей в России. Получается замкнутый круг.

Это ошибочное решение, которое приведет к массовому закрытию ИП, экономическим потерям бюджета и потере большого количества рабочих мест.

Я не преувеличиваю масштаб трагедии. В регионах целые города живут предпринимательством: Лоев, Петриков, Жлобин, Светлогорск, Рогачев и другие. Потому что просто невозможно найти работу.

В Светлогорске даже бюджетников после вузов не могут устроить на отработку. Им предлагают открывать ИП. Ребята уходят в предпринимательство, чтобы себя прокормить. Да, у молодежи «мозги другие», они открывают интернет-магазины и полностью работают онлайн. Но товар-то они закупают как все. А что теперь с ними будет?



Фото: unsplash.com

«Проблема есть, и ее надо решать»

Когда-то мы были против и нововведений по кассовым аппаратам. Потому что понимали, что это дорогостоящая процедура для ИП. Мы думали, искали и нашли альтернативу — виртуальные кассы (iKassa), эквайринг и так далее. Потому что люди сами были к этому готовы. Но отменять ипэшникам безналичные расчеты за рубежом еще рано.

Самое обидное, что я сама участвовала в разработке проекта, смотрела, и этого решения там не было.

В 2019, когда только начинался разговор об этих изменениях, мы вели переговоры в Нацбанке. Нам удалось договориться о сумме в 100 базовых и получить отсрочку финального решения на два года.

Сегодня мы обратились с конструктивным диалогом в Гомельский областной совет по развитию предпринимательства для совместного решения проблемы и далее будем обращаться за помощью во все инстанции: Республиканский совет по развитию предпринимательства, Совет Министров.

За большие выходные хотим составить письмо к Нацбанку. Да, они уже давали нам отсрочку по 100 базовым величинам. Такие решения нельзя принимать резко, «раз и все» здесь не работает, пока Россия не изменит подход к малому и среднему бизнесу. А они пока не особо пытаются. Получается, что мы бежим впереди паровоза, который не собирается останавливаться.

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