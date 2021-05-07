Источник материала: UDF



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участников канала «Армия с народом» приговорили к большим тюремным срокам Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По версии следствия, преступления задумывались еще в 2019 году. Тихановский, Статкевич, Северинец планировали использовать «бесчинствующую толпу, с учетом стихийного поведения, как своеобразный инструмент для достижения цели, сопровождающейся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти». Для этого они и другие использовали телеграмм-каналы и YouTube, в том числе и телеграм-канал «Армия с народом»., у которого был опыт службы во внутренних войсках, создал его 30 мая 2020 года (отметим, что Тихановский на тот момент уже был задержан в Гродно). Позже привлек туда, а тот, в свою очередь, супругу(15 июня) и спустя день бывшего милиционера(21 июня он уже был задержан).подключился к «Армии с народом» 18 июня, через неделю его задержали и поместили в изолятор. Также в обвинении фигурирует имя еще одного участника телеграм-канала —. Его и, как участников «Армии с народом», задержали вместе с Коршуном, но вскоре отпустили. В качестве обвиняемых они сегодня в суде не предстали.Прокурор, зачитывая обвинение, не раз повторил, что средством совершения преступления были мобильные телефоны и компьютеры. Он отметил, что участники канала периодически изменяли свои ники, удаляли переписку, — для конспирации в целях совершения преступления.Прокурор заявлял, что фигуранты готовились к массовым беспорядкам: учились уничтожать имущество, применять насилие и оружие. Но довести преступный умысел не смогли, так как 25 июня был задержан Спариш, а потом и другие фигуранты дела.В итоге участников телеграмм-канала признали виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 13 к ч. 2 ст. 293 УК, ответственность такая же, как и за оконченное преступление, — от 3 до 8 лет лишения свободы). Информацию в телеграм-каналах, как вести себя на акциях протеста и где они проходят, расценили как обучение участников массовых протестов (ч. 3 ст. 295 УК, наказывается арестом или лишением свободы до 3 лет).Конкретные даты, когда прошли массовые беспорядки, к которым имеют непосредственное отношение обвиняемые, в обвинении не звучало, как и то, какой именно вред имуществу, здоровью и жизни граждан или представителей власти был причинен такими действиями. Стримы с акций протестов прокурор назвал пропагандой преступной деятельности.Сергей Спариш также признан виновным в воспрепятствовании работе главы Центризбиркома, его связали с планамипровести предвыборный пикет рядом с домом чиновницы.Коновалова, Коршун, Спариш и Ярошевич в суде вину не признали. Частично признал вину только создатель телеграм-канала «Армия с народом» Привалов.Суд приговорил доверенное лицо Светланы Тихановской Антонину Коновалову к 5,5 годам колонии общего режима, ее мужа, блогера Сергея Ярошевича к к такому же сроку, но в колонии усиленного режима. Блогеры Сергей Коршун и Евгений Привалов приговорены к 4,5 годам колонии усиленного режима, а активист «Народной грамады» Сергей Спариш — к шести годам колонии усиленного режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.