Источник материала: UDF



Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

«Она мне доверяла какие-то очень интимные подробности, включая личную жизнь», — сообщил о поп-диве стилист.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Интимные подробности»: Вскрылись отношения Фриске с популярным ведущим Владислав Лисовец дал откровенное интервью, часть которого посвящена Жанне Фриске.

Известный стилист и телеведущийдал откровенное интервью, часть которого посвящена. По словам звездного мужчины, скончавшаяся от рака певица была уникальным человеком, который был ему очень дорог. Семья Жанны Фриске благосклонно относилась к Владиславу Лисовцу, что способствовало процветанию крепкой дружбы между поп-дивой и экспертом моды.Ведущий входил в круг близких людей покойной певицы. Владислав Лисовец не раз заявлял, что он и Жанна Фриске с одной планеты. Их общение проходило на самые разные темы, в том числе те, которые обсуждают только с самыми родными людьми.Звездный мужчина считал Жанну Фриске очень красивой женщиной и сейчас по-прежнему отзывается о ней с восхщением. Певица притягивала его хорошим чувством юмора. По словам стилиста, артистка удачно шутила и умела смеяться над собой.Напомним, Жанна Фриске скончалась летом 2015 года в возрасте 40 лет. Несколько лет звезда мужественно сражалась с опухолью мозга и проходила лечение у лучших врачей, но оказалась бессильна перед страшным недугом. Сейчас сына покойной артистки Платона воспитывает, недавно у мальчика родился брат.