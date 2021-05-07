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«Интимные подробности»: Вскрылись отношения Фриске с популярным ведущим

07.05.2021 16:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Интимные подробности»: Вскрылись отношения Фриске с популярным ведущим
Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Владислав Лисовец объявил о доверительной связи с покойной певицей. В Жанне Фриске он нашел родственную душу.

Известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец дал откровенное интервью, часть которого посвящена Жанне Фриске. По словам звездного мужчины, скончавшаяся от рака певица была уникальным человеком, который был ему очень дорог. Семья Жанны Фриске благосклонно относилась к Владиславу Лисовцу, что способствовало процветанию крепкой дружбы между поп-дивой и экспертом моды.

Ведущий входил в круг близких людей покойной певицы. Владислав Лисовец не раз заявлял, что он и Жанна Фриске с одной планеты. Их общение проходило на самые разные темы, в том числе те, которые обсуждают только с самыми родными людьми.

«Она мне доверяла какие-то очень интимные подробности, включая личную жизнь», — сообщил о поп-диве стилист.


Звездный мужчина считал Жанну Фриске очень красивой женщиной и сейчас по-прежнему отзывается о ней с восхщением. Певица притягивала его хорошим чувством юмора. По словам стилиста, артистка удачно шутила и умела смеяться над собой.

Напомним, Жанна Фриске скончалась летом 2015 года в возрасте 40 лет. Несколько лет звезда мужественно сражалась с опухолью мозга и проходила лечение у лучших врачей, но оказалась бессильна перед страшным недугом. Сейчас сына покойной артистки Платона воспитывает Дмитрий Шепелев, недавно у мальчика родился брат.
 
 
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Владислав Лисовец дал откровенное интервью, часть которого посвящена Жанне Фриске.
 
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