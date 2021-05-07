Стачком «Беларуськалия»: Yara собирается направить представителя в Солигорск для мониторинга ситуации

Источник материала: Tut.by

Норвежская компания Yara решила отправить своего представителя на «Беларуськалий» для мониторинга ситуации. Об этом сообщает «Народная воля» со ссылкой на лидера стачкома Анатолия Бокуна. По его данным, представитель Yara пробудет в Солигорске около полугода.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Лидер стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун рассказывает, что недавно по инициативе гендиректора Yara Свейна Туре Холзетера между стачкомом и руководством норвежского предприятия состоялась встреча по видеосвязи. На ней Холзетер сообщил о том, что Yara решила отправить своего представителя на «Беларуськалия».

— Видимо, [представитель компании] будет просто наблюдать за ситуацией. У норвежцев уже есть определенный план, и они его придерживаются, — сообщил Анатолий Бокун.

О том, какие планы у Yara касательно контракта с «Беларуськалием», в стачкоме не знают.

— Насколько мы поняли, они как раз-таки действуют по своему плану, и если эти действия ни к чему не приведут, эффекта не будет, то либо норвежцы расторгнут контракт, либо руководство «Беларуськалия» признает, что нет перспектив для дальнейшего диалога, совместной работы и поиска компромиссных решений. Генеральный директор Yara Свейн Туре Холзетер каждый раз напоминает, что разрыв контракта — это уход навсегда. Поэтому норвежцы стремятся все-таки найти компромисс.

Как развивалась ситуация с «Беларуськалием» и Yara

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.

В сентябре представители Yara в первый раз приехали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита Yara разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.

В декабре «Беларуськалий» посетили гендиректор Yara Свейн Туре Холзетер и еще несколько представителей менеджмента компании. Речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Накануне визита Холзетера на сайте Yara было вновь опубликовано его обращение по поводу ситуации в Беларуси.

— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.

Во время декабрьского визита на «Беларуськалий» представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии. В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказал TUT.BY источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно. В июне был смертельно травмирован 21-летний рабочий. В конце октября работник «Беларуськалия» пострадал и попал в больницу с травмами, в начале ноября погиб еще один работник.

В январе «Беларуськалий» заявил , что готов взаимодействовать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности и принять специалистов компании для мониторинга производственных процессов. Кроме того, уволенные ранее работники могут снова быть приняты на работу, если подадут заявления. Компания Yara назвала такое решение позитивным. Сами участники стачки не были согласны с этими формулировками.