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Стачком «Беларуськалия»: Yara собирается направить представителя в Солигорск для мониторинга ситуации
Источник материала: Tut.by
Норвежская компания Yara решила отправить своего представителя на «Беларуськалий» для мониторинга ситуации. Об этом
Лидер стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун рассказывает, что недавно по инициативе гендиректора Yara Свейна Туре Холзетера между стачкомом и руководством норвежского предприятия состоялась встреча по видеосвязи. На ней Холзетер сообщил о том, что Yara решила отправить своего представителя на «Беларуськалия».
— Видимо, [представитель компании] будет просто наблюдать за ситуацией. У норвежцев уже есть определенный план, и они его придерживаются, — сообщил Анатолий Бокун.
О том, какие планы у Yara касательно контракта с «Беларуськалием», в стачкоме не знают.
— Насколько мы поняли, они как раз-таки действуют по своему плану, и если эти действия ни к чему не приведут, эффекта не будет, то либо норвежцы расторгнут контракт, либо руководство «Беларуськалия» признает, что нет перспектив для дальнейшего диалога, совместной работы и поиска компромиссных решений. Генеральный директор Yara Свейн Туре Холзетер каждый раз напоминает, что разрыв контракта — это уход навсегда. Поэтому норвежцы стремятся все-таки найти компромисс.
Как развивалась ситуация с «Беларуськалием» и Yara
Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК
В сентябре представители Yara в первый раз
В декабре «Беларуськалий»
— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.
Во время декабрьского визита на «Беларуськалий» представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии. В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект,
В январе «Беларуськалий»
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Стачком «Беларуськалия»: Yara собирается направить представителя в Солигорск для мониторинга ситуации
Об этом сообщает лидер стачкома Анатолий Бокун.
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