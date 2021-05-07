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Главный матч первого круга: «Шахтер» примет БАТЭ и другие интриги 8-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
7, 8 и 9 мая пройдут матчи восьмого тура
Пожалуй, эта игра станет главной в первом круге. «Горняки» идут на первом месте, победили во всех предыдущих турах, а их нападающий Дембо Дарбо прямо сейчас возглавляет бомбардирскую гонку. Гамбиец намолотил восемь голов и отдал три голевых паса!
До ответного
Но тренер «Ислочи» смог сотворить сенсацию и выбить «горняков» из Кубка Беларуси. Каким образом это скажется на настроении команды из Солигорска перед важным матчем?
Что же касается БАТЭ, то к оборонительным позициям есть вопросы, а ворота защищает 17-летний вратарь, который еще не играл против такого нападения в чемпионате.
Атака у борисовчан выглядит неплохо. Стал забивать Максим Скавыш, не отстает от него и Стас Драгун, которого тренер сделал почти нападающим. В распоряжении коуча есть и талантливый узбек Шохбоз Умаров, способный на мастерстве решить момент. Несомненно, БАТЭ способен удивить команду Романа Григорчука.
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Этот матч завершит игры восьмого тура и пройдет 9 мая, начало в 20.30.
Ниже расписание всех матчей тура.
7 мая пройдут две игры:
ФК «Сморгонь» — «Неман», 18.00;
ФК «Гомель» — ФК «Слуцк», 20.00.
8 мая состоятся три матча:
«Рух» — «Спутник», 14.30;
ФК «Минск» — ФК «Витебск», 18.30;
«Славия» — «Динамо-Брест», 20.30.
9 мая тур завершится еще тремя встречами:
«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ», 15.30;
«Ислочь» — «Динамо-Минск», 17.30;
«Шахтер» — БАТЭ, 20.30.
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7, 8 и 9 мая пройдут матчи восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, украшением которого станет игра в Солигорске, где встретятся два лидера.
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