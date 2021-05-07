Главный матч первого круга: «Шахтер» примет БАТЭ и другие интриги 8-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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7, 8 и 9 мая пройдут матчи восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу , украшением которого станет игра в Солигорске, где встретятся два лидера. «Шахтер» примет БАТЭ. Между командами четыре очка, и поражение борисовчан сильно ударит по их чемпионским планам.

Пожалуй, эта игра станет главной в первом круге. «Горняки» идут на первом месте, победили во всех предыдущих турах, а их нападающий Дембо Дарбо прямо сейчас возглавляет бомбардирскую гонку. Гамбиец намолотил восемь голов и отдал три голевых паса!

До ответного матча полуфинала Кубка Беларуси «Шахтеру» никто не мог ничего противопоставить. Все линии команды укомплектованы сильными исполнителями. Даже не оптимальным составом коллектив из Солигорска без особого труда побеждает соперников, правда, не самых статусных.

Но тренер «Ислочи» смог сотворить сенсацию и выбить «горняков» из Кубка Беларуси. Каким образом это скажется на настроении команды из Солигорска перед важным матчем?



Дембо Дарбо против Борисова. Коллаж из фото «Шахтера» и БАТЭ

Что же касается БАТЭ, то к оборонительным позициям есть вопросы, а ворота защищает 17-летний вратарь, который еще не играл против такого нападения в чемпионате.

Атака у борисовчан выглядит неплохо. Стал забивать Максим Скавыш, не отстает от него и Стас Драгун, которого тренер сделал почти нападающим. В распоряжении коуча есть и талантливый узбек Шохбоз Умаров, способный на мастерстве решить момент. Несомненно, БАТЭ способен удивить команду Романа Григорчука.

Опрос Кто победит в главном матче первого круга? "Шахтер" 36% БАТЭ 36% Будет ничья 29% С этого устройства голос уже учтен 112 ответов

Этот матч завершит игры восьмого тура и пройдет 9 мая, начало в 20.30.





Ниже расписание всех матчей тура.

7 мая пройдут две игры:

ФК «Сморгонь» — «Неман», 18.00;

ФК «Гомель» — ФК «Слуцк», 20.00.

8 мая состоятся три матча:

«Рух» — «Спутник», 14.30;

ФК «Минск» — ФК «Витебск», 18.30;

«Славия» — «Динамо-Брест», 20.30.

9 мая тур завершится еще тремя встречами:

«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ», 15.30;

«Ислочь» — «Динамо-Минск», 17.30;

«Шахтер» — БАТЭ, 20.30.

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