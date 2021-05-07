ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский «конкурент Tinder» набрал больше миллиона юзеров. Его оценивают в 5 млн долларов

07.05.2021 17:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Приложение для знакомств Zodier набрало больше миллиона регистраций. Об этом в фейсбуке написал сооснователь и CEO стартапа Матвей Грамович, сообщает dev.by.


Zodier разрабатывает белорусская компания Noirix. Это приложение для знакомств, которое работает по принципу Tinder: вы видите фото и можете поставить «лайк» или «дизлайк». Люди, которые поставили друг другу «лайки», могут начать общаться.

Разница с Tinder в том, что основные платформы для Zodier — это мессенджеры: Telegram, Vkontakte, Viber и пр. Алгоритмы чат-ботов Zodier в разных мессенджерах позволяют определять совместимость между людьми и находить подходящие пары.

В январе этого года Zodier сделал «хет-трик» на Product Hunt: приложение стало продуктом дня, недели и месяца.

Матвей Грамович рассказал dev.by, то ежемесячно число регистраций приложения растет примерно на 50%. В течение нескольких месяцев стартап планирует увеличить количество пользователей минимум в два раза. Также он уточнил, что приложением ежемесячно пользуется около 150 тысяч юзеров. До конца года их количество планируется увеличить до миллиона.

До сентября этого года Zodier планирует закрыть seed-раунд. На сегодня, по информации dev.by, стартап уже оценивается в более пяти миллионов долларов. Сегодня в команде Zodier около 20 человек. До конца года стартап собирается увеличить штат до 40−50 человек.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Zodier разрабатывает белорусская компания Noirix. Это приложение для знакомств, которое работает по принципу Tinder: вы видите фото и можете поставить «лайк» или «дизлайк»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда "некая дама" станет послом США в Беларуси? Межевич назвал условие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by