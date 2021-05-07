Белорусский «конкурент Tinder» набрал больше миллиона юзеров. Его оценивают в 5 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Приложение для знакомств Zodier набрало больше миллиона регистраций. Об этом в фейсбуке написал сооснователь и CEO стартапа Матвей Грамович, сообщает dev.by .





Zodier разрабатывает белорусская компания Noirix. Это приложение для знакомств, которое работает по принципу Tinder: вы видите фото и можете поставить «лайк» или «дизлайк». Люди, которые поставили друг другу «лайки», могут начать общаться.

Разница с Tinder в том, что основные платформы для Zodier — это мессенджеры: Telegram, Vkontakte, Viber и пр. Алгоритмы чат-ботов Zodier в разных мессенджерах позволяют определять совместимость между людьми и находить подходящие пары.

В январе этого года Zodier сделал «хет-трик» на Product Hunt: приложение стало продуктом дня, недели и месяца.

Матвей Грамович рассказал dev.by, то ежемесячно число регистраций приложения растет примерно на 50%. В течение нескольких месяцев стартап планирует увеличить количество пользователей минимум в два раза. Также он уточнил, что приложением ежемесячно пользуется около 150 тысяч юзеров. До конца года их количество планируется увеличить до миллиона.

До сентября этого года Zodier планирует закрыть seed-раунд. На сегодня, по информации dev.by, стартап уже оценивается в более пяти миллионов долларов. Сегодня в команде Zodier около 20 человек. До конца года стартап собирается увеличить штат до 40−50 человек.