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Лукашенко: Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19
07.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает агентство
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – указал Лукашенко.
Он также отметил, что нынешние вакцины не гарантируют защиту от новых мутаций вируса.
В Беларуси сейчас прививают российской вакциной «Спутник V»,
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Белорусский президент уточнил, что нынешние вакцины не гарантируют защиту от новых мутаций вируса.
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