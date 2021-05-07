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Лукашенко: Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19

07.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – указал Лукашенко.

Он также отметил, что нынешние вакцины не гарантируют защиту от новых мутаций вируса.

В Беларуси сейчас прививают российской вакциной «Спутник V», которую производят в республике. Также используют препарат Sinopharm китайского производства.



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Белорусский президент уточнил, что нынешние вакцины не гарантируют защиту от новых мутаций вируса.
 
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