Лукашенко: Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА .

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – указал Лукашенко.

Он также отметил, что нынешние вакцины не гарантируют защиту от новых мутаций вируса.