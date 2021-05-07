











23 апреля 2021 года судом Московского района г. Минска в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении К. (Корбана), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст.342 УК.





"Приговором суда обвиняемый К. (Корбан) признан виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, и на основании ч. 1 ст. 342 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.





Он же признан виновным в иной подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, и на основании ч. 2 ст. 342 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.





По ст. 71 УК при повторности преступлений, не образующих совокупности, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено обвиняемому К. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев.





По ст. 78 УК судом постановлено не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение одного года испытательного срока обвиняемый К. не совершит новое преступление и будет исполнять возложенные на него судом обязанности.





Приговор не обжалован, не опротестован и вступил в законную силу.”





Политзаключенный Олег Корбан был задержан после обыска в квартире 25 октября 2020 года. Сначала ему присудили 15-суточный административный арест по арт. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), а после его окончания перевели в СИЗО-1.





Вечером 23 апреля Олег Корбан написал на своей странице в Фейсбуке:





"Чудо произошло, сегодня меня выпустили на свободу! Суд вынес 1,5 года ограничения свободы. Подробности будут позже, сейчас начинаю адаптироваться к вашей свободе".





Правозащитники отмечают, что это первый случай осуждения с условным неприменением наказания по политическим мотивам за время с начала избирательной кампании. Еще один осуждённый Артем Сорокин получил отсрочку исполнения наказания согласно статье 77 Уголовного кодекса.