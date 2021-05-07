|
Лукашенко о ветеранах: «Это неправда, что мы их разово не поддержим»
07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Власти опровергают заявление Минтруда о выплатах ветеранам, однако конкретные суммы так и не называют.
Лукашенко в пятницу
— Мы ежемесячно им доплачиваем и поддерживаем. И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих — около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9-го, 10-го, 11-го числа, — пообещал Лукашенко.
Напомним, накануне представитель
О разовых выплатах в пятницу заявил и министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает
— Ветераны у нас окружены заботой государства. Кто-то пытается использовать какие-то мелкие факты, нюансы и выставлять их чуть ли не в виде вселенской трагедии. На самом деле и к этой дате, и, я убежден, к нашему национальному празднику будут предприняты и разовые меры, направленные на поддержку ветеранов, — сказал Макей.
При этом никто из высших должностных лиц или представителей Минтруда не уточнил, какие конкретные суммы получат различные категории граждан.
В то же время, по данным
По состоянию на 1 апреля 2021 года в Беларуси проживало 3,3 тысячи ветеранов войны и 11,5 тысяч граждан, пострадавших от последствий войны.
Также чиновники
Различным категориям гражданам, пострадавшим от последствий войны, выплачивают надбавки в размере от 34 до 123 рублей ежемесячно.
По информации министерства, также ветераны получают ежемесячную «возрастную» доплату к пенсии. С 1 мая ее размер составляет 68 рублей.
Размер ежемесячной надбавки за уход с 1 мая составляет 34, а для инвалидов I группы — 68 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти опровергают заявление Минтруда о выплатах ветеранам, однако конкретные суммы так и не называют.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)