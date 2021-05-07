Лукашенко о ветеранах: «Это неправда, что мы их разово не поддержим»

Источник материала: Салiдарнасць

Власти опровергают заявление Минтруда о выплатах ветеранам, однако конкретные суммы так и не называют.

Лукашенко в пятницу заявил , что ветераны все-таки получат разовые выплаты ко Дню Победы, и даже назвал сумму, которую для этого выделили.

— Мы ежемесячно им доплачиваем и поддерживаем. И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих — около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9-го, 10-го, 11-го числа, — пообещал Лукашенко.

Напомним, накануне представитель Министерства труда и социальной защиты сообщил , что «выплат, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено», после чего люди стали массово возмущаться.

О разовых выплатах в пятницу заявил и министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА . При этом он пообещал выплаты ветеранам не только к 9 Мая, но и к «национальному празднику», вероятно, имея ввиду День независимости.

— Ветераны у нас окружены заботой государства. Кто-то пытается использовать какие-то мелкие факты, нюансы и выставлять их чуть ли не в виде вселенской трагедии. На самом деле и к этой дате, и, я убежден, к нашему национальному празднику будут предприняты и разовые меры, направленные на поддержку ветеранов, — сказал Макей.

При этом никто из высших должностных лиц или представителей Минтруда не уточнил, какие конкретные суммы получат различные категории граждан.

В то же время, по данным Минтруда , ежемесячные выплаты к пенсии ветеранам ВОВ (инвалидам и участникам войны) составляют от 273 до 410 рублей.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Беларуси проживало 3,3 тысячи ветеранов войны и 11,5 тысяч граждан, пострадавших от последствий войны.

Также чиновники указали размеры дополнительных ежемесячных выплат ветеранам: Героям Советского Союза доплачивают 342 рубля, инвалидам войны I и II группы — 273 рубля, инвалидам III группы, участникам войны, а также принимавшим участие в разминировании территорий в 1943-1945 годах — 171 рубль, блокадникам Ленинграда — 68 рублей, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны — 34 рубля.

Различным категориям гражданам, пострадавшим от последствий войны, выплачивают надбавки в размере от 34 до 123 рублей ежемесячно.

По информации министерства, также ветераны получают ежемесячную «возрастную» доплату к пенсии. С 1 мая ее размер составляет 68 рублей.

Размер ежемесячной надбавки за уход с 1 мая составляет 34, а для инвалидов I группы — 68 рублей.