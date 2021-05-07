Белорусская милиция не допустит провокаций на 9 Мая – глава МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел не допустят провокаций во время праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, заявил глава МВД Беларуси генерал-лейтенант Иван Кубраков во время митинга реквиема в Могилевском районе.

В воскресенье, 9 мая, в Минске запланированы церемония возложения венков и вечерний концерт у монумента Победы. Пройдет также ритуал чествования флага и гимна с произнесением клятвы верности государственной символике. Торжественные мероприятия, посвященные празднику, пройдут во всех областных и районных городах республики.

"(…) на наших улицах будет обеспечена безопасность. Тех граждан, которые призывают в интернете к противоправным действиям, кроме как предателями и врагами я и не назову", - цитирует слова министра государственное агентство БелТА .

Говоря о том, что милиция будет обеспечивать безопасность и оперативно реагировать на попытки нарушить порядок, Кубраков подчеркнул: "Все прекрасно знают, как во все времена поступали с такими людьми. И если у кого-то вдруг появится желание нарушить безопасность и спокойствие в эти светлые дни, сотрудники органов внутренних дел быстро и оперативно пресекут такие действия".

При этом министр отметил, что в Беларуси практически в каждой семье есть люди, которые погибли в годы войны, защищая безопасность нашей страны, чтобы сегодня мы с вами жили спокойно. Обращаясь к личному составу, который присутствовал на мероприятии, глава ведомства сказал: "А мы, сотрудники органов внутренних дел, не подведем и продолжим обеспечивать безопасность. Мы не допустим провокаций и противоправных действий на наших улицах".

Мероприятие прошло у памятника батальону милиции капитана К.Г.Владимирова в деревне Гаи Могилевского района. Это единственный памятник погибшим сотрудникам милиции в годы Великой Отечественной на всем постсоветском пространстве. В митинге-реквиеме приняли участие руководство МВД, ГУВД, УВД облисполкомов, курсанты, учащиеся, кадеты милицейских учебных заведений, а также ветераны ВОВ и милиции.

Ранее в пятницу президент Александр Лукашенко, комментируя призывы оппозиции провести акции протесты в праздничный день, заявил, что власти не дадут им испоганить 9 Мая. "Цугцванг полный. Куда вы людей зовете?" - сказал Лукашенко.