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Полеты на вертолете, концерты и фейерверк: как в Бресте отпразднуют 9 Мая
07.05.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Празднование 9 Мая в Бресте будет проходить в основном на четырех главных площадках – в Брестской крепости, на площади Ленина, в городском парке и на площадке у ТЦ "Экватор". Завершится праздник красочным фейерверком.
Предпраздничные события
Мероприятия, посвященные Дню Победы, развернутся в Бресте уже 8 мая. Утром в этот день в крепости будет дан старт автопробегу Брест – Иркутск – Брест "Содружество: от Буга до Байкала". Он приурочен 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию открытия мемориального комплекса. Участники автопробега будут стартовать из Бреста и проедут через Беларусь, европейскую часть России и Сибирь. Конечная точка маршрута – Иркутск и озеро Байкал. На обратном пути маршрут автопробега ляжет через южную часть России и Казахстан. А затем участники вновь вернутся в Брест. И ориентировочно это произойдет накануне Дня всенародной памяти и скорби – 22 июня.
А с 7 мая в руинах Белого замка на территории мемориального комплекса
Митинг и шествие "Беларусь помнит" в День Победы
По традиции утром 9 мая в Брестской крепости проходят памятные мероприятия, посвященные событиям Второй мировой. В этот день руководство города и области вместе с почетными жителями и гостями возложат цветы к Вечному огню. Затем пройдет небольшой митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и завершится он концертом городского оркестра и оркестра Брестской пограничной группы.
В этом году состоится акция "Беларусь помнит". Правда, в этом году изменилась точка сбора. Участники будут собираться у "Звезды" крепости. Затем организованной колонной, держа в руках портреты своих родственников, участвовавших в войне, они пройдут в мемориальный комплекс.
Выставка военной техники и полет на вертолете
Ближе к обеду в День Победы в разных районах города развернется праздничная программа. Состоятся праздничные концерты с участием местных коллективов, выставки и тематические мастер-классы. На стоянке у ТЦ "Экватор" можно будет посмотреть на военную технику воинских частей Брестского гарнизона. Здесь же состоится выступление оркестра 38-й десантно-штурмовой бригады, а также будет работать и полевая кухня, поэтому все желающие смогут полакомиться солдатской кашей.
Уникальную возможность для жителей Бреста предлагает известный авиатор, начальник минского аэроклуба ДОСААФ и летчик первого класса Николай Мочанский. 9 и 10 мая он будет совершать экскурсионные полеты над Брестом. Каждый желающий сможет полетать на вертолете Ми-2. Правда, не бесплатно. Цена полета длительностью около 6 минут – 35 рублей.
Завершится День Победы праздничным фейерверком в Брестской крепости в 23:00.
Программа празднования Дня Победы в Бресте
8 мая
Брестская крепость-герой, пл. Церемониалов
10:00 – ІІ городской смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся военно-патриотических классов учреждений образования г. Бреста
Брестская крепость-герой (площадка перед главным входом)
11:00 – Старт автопробега Брест – Иркутск – Брест "Содружество: от Буга до Байкала"
Улица Советская, 54
18:00 – "О Победе с любовью" – концерт и танцевальный вечер
9 мая
Площадь Ленина
09:30 – День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь
Площадь Ленина – проспект Машерова – Брестская крепость-герой
10:00 – Торжественное прохождение военнослужащих Брестского гарнизона и студенческой молодежи с Государственным флагом Республики Беларусь
Брестская крепость-герой, пл. Церемониалов
11:00 – Церемония возложения цветов. Митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
12:00 – "Память сердца" – концерт Брестского городского духового оркестра
13:00 – Концерт образцово-показательного оркестра Брестской пограничной группы
Набережная Ф. Скорины (в р-не Городского сада)
13:00 – Open air "Цветы Великой Победы"
Площадка у ТЦ "Экватор"
14:00 – "Я хочу, чтобы не было больше войны" – праздник с участием детских вокальных студий, показательные выступления военнослужащих, выставка военной техники и вооружения
Парк культуры и отдыха
10:00 – Х Открытый чемпионат города Бреста по айсштоку
14:00 – Концерт творческих самодеятельных коллективов Брестского городского центра культуры. Выставка военной техники и вооружения
Площадка у Дворца культуры профсоюзов
15:00 – Концерт творческих коллективов профсоюзных организаций и предприятий
Брестская крепость-герой
23:00 – Праздничный салют
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Несмотря на коронавирус, в этом году в Бресте празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет довольно массово и широко.
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