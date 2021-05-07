ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Полеты на вертолете, концерты и фейерверк: как в Бресте отпразднуют 9 Мая

07.05.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Празднование 9 Мая в Бресте будет проходить в основном на четырех главных площадках – в Брестской крепости, на площади Ленина, в городском парке и на площадке у ТЦ "Экватор". Завершится праздник красочным фейерверком.

Предпраздничные события

Мероприятия, посвященные Дню Победы, развернутся в Бресте уже 8 мая. Утром в этот день в крепости будет дан старт автопробегу Брест – Иркутск – Брест "Содружество: от Буга до Байкала". Он приурочен 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию открытия мемориального комплекса. Участники автопробега будут стартовать из Бреста и проедут через Беларусь, европейскую часть России и Сибирь. Конечная точка маршрута – Иркутск и озеро Байкал. На обратном пути маршрут автопробега ляжет через южную часть России и Казахстан. А затем участники вновь вернутся в Брест. И ориентировочно это произойдет накануне Дня всенародной памяти и скорби – 22 июня.

А с 7 мая в руинах Белого замка на территории мемориального комплекса открылась фотовыставка "1941. Первые дни войны", которую подготовил Sputnik Беларусь. Для нее мы выбрали лучшие фото из архивов агентства "Совинформбюро", датированные первыми днями Великой Отечественной. Выставка будет открыта для посетителей  до 29 июня.

Митинг и шествие "Беларусь помнит" в День Победы

По традиции утром 9 мая в Брестской крепости проходят памятные мероприятия, посвященные событиям Второй мировой. В этот день руководство города и области вместе с почетными жителями и гостями возложат цветы к Вечному огню. Затем пройдет небольшой митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и завершится он концертом городского оркестра и оркестра Брестской пограничной группы.

В этом году состоится акция "Беларусь помнит". Правда, в этом году изменилась точка сбора. Участники будут собираться у "Звезды" крепости. Затем организованной колонной, держа в руках портреты своих родственников, участвовавших в войне, они пройдут в мемориальный комплекс.

Выставка военной техники и полет на вертолете

Ближе к обеду в День Победы в разных районах города развернется праздничная программа. Состоятся праздничные концерты с участием местных коллективов, выставки и тематические мастер-классы. На стоянке у ТЦ "Экватор" можно будет посмотреть на военную технику воинских частей Брестского гарнизона. Здесь же состоится выступление оркестра 38-й десантно-штурмовой бригады, а также будет работать и полевая кухня, поэтому все желающие смогут полакомиться солдатской кашей.

Уникальную возможность для жителей Бреста предлагает известный авиатор, начальник минского аэроклуба ДОСААФ и летчик первого класса Николай Мочанский. 9 и 10 мая он будет совершать экскурсионные полеты над Брестом. Каждый желающий сможет полетать на вертолете Ми-2. Правда, не бесплатно. Цена полета длительностью около 6 минут – 35 рублей.

Завершится День Победы праздничным фейерверком в Брестской крепости в 23:00.

Программа празднования Дня Победы в Бресте

8 мая

Брестская крепость-герой, пл. Церемониалов

10:00 – ІІ городской смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся военно-патриотических классов учреждений образования г. Бреста

Брестская крепость-герой (площадка перед главным входом)

11:00 – Старт автопробега Брест – Иркутск – Брест "Содружество: от Буга до Байкала"

Улица Советская, 54

18:00 – "О Победе с любовью" – концерт и танцевальный вечер

9 мая

Площадь Ленина

09:30 – День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

Площадь Ленина – проспект Машерова – Брестская крепость-герой

10:00 – Торжественное прохождение военнослужащих Брестского гарнизона и студенческой молодежи с Государственным флагом Республики Беларусь

Брестская крепость-герой, пл. Церемониалов

11:00 – Церемония возложения цветов. Митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

12:00 – "Память сердца" – концерт Брестского городского духового оркестра

13:00 – Концерт образцово-показательного оркестра Брестской пограничной группы

Набережная Ф. Скорины (в р-не Городского сада)

13:00 – Open air "Цветы Великой Победы"

Площадка у ТЦ "Экватор"

14:00 – "Я хочу, чтобы не было больше войны" – праздник с участием детских вокальных студий, показательные выступления военнослужащих, выставка военной техники и вооружения

Парк культуры и отдыха

10:00 – Х Открытый чемпионат города Бреста по айсштоку

14:00 – Концерт творческих самодеятельных коллективов Брестского городского центра культуры. Выставка военной техники и вооружения

Площадка у Дворца культуры профсоюзов

15:00 – Концерт творческих коллективов профсоюзных организаций и предприятий

Брестская крепость-герой

23:00 – Праздничный салют

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на коронавирус, в этом году в Бресте празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет довольно массово и широко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Палітвязнем прызналі Аляксандра Кардзюкова – сведку забойства Генадзя Шутава
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by