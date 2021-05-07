Полеты на вертолете, концерты и фейерверк: как в Бресте отпразднуют 9 Мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

Празднование 9 Мая в Бресте будет проходить в основном на четырех главных площадках – в Брестской крепости, на площади Ленина, в городском парке и на площадке у ТЦ "Экватор". Завершится праздник красочным фейерверком.

Предпраздничные события

Мероприятия, посвященные Дню Победы, развернутся в Бресте уже 8 мая. Утром в этот день в крепости будет дан старт автопробегу Брест – Иркутск – Брест "Содружество: от Буга до Байкала". Он приурочен 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию открытия мемориального комплекса. Участники автопробега будут стартовать из Бреста и проедут через Беларусь, европейскую часть России и Сибирь. Конечная точка маршрута – Иркутск и озеро Байкал. На обратном пути маршрут автопробега ляжет через южную часть России и Казахстан. А затем участники вновь вернутся в Брест. И ориентировочно это произойдет накануне Дня всенародной памяти и скорби – 22 июня.

А с 7 мая в руинах Белого замка на территории мемориального комплекса открылась фотовыставка "1941. Первые дни войны" , которую подготовил Sputnik Беларусь. Для нее мы выбрали лучшие фото из архивов агентства "Совинформбюро", датированные первыми днями Великой Отечественной. Выставка будет открыта для посетителей до 29 июня.

Митинг и шествие "Беларусь помнит" в День Победы

По традиции утром 9 мая в Брестской крепости проходят памятные мероприятия, посвященные событиям Второй мировой. В этот день руководство города и области вместе с почетными жителями и гостями возложат цветы к Вечному огню. Затем пройдет небольшой митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и завершится он концертом городского оркестра и оркестра Брестской пограничной группы.

В этом году состоится акция "Беларусь помнит". Правда, в этом году изменилась точка сбора. Участники будут собираться у "Звезды" крепости. Затем организованной колонной, держа в руках портреты своих родственников, участвовавших в войне, они пройдут в мемориальный комплекс.

Выставка военной техники и полет на вертолете

Ближе к обеду в День Победы в разных районах города развернется праздничная программа. Состоятся праздничные концерты с участием местных коллективов, выставки и тематические мастер-классы. На стоянке у ТЦ "Экватор" можно будет посмотреть на военную технику воинских частей Брестского гарнизона. Здесь же состоится выступление оркестра 38-й десантно-штурмовой бригады, а также будет работать и полевая кухня, поэтому все желающие смогут полакомиться солдатской кашей.

Уникальную возможность для жителей Бреста предлагает известный авиатор, начальник минского аэроклуба ДОСААФ и летчик первого класса Николай Мочанский. 9 и 10 мая он будет совершать экскурсионные полеты над Брестом. Каждый желающий сможет полетать на вертолете Ми-2. Правда, не бесплатно. Цена полета длительностью около 6 минут – 35 рублей.

Завершится День Победы праздничным фейерверком в Брестской крепости в 23:00.

Программа празднования Дня Победы в Бресте

8 мая

Брестская крепость-герой, пл. Церемониалов

10:00 – ІІ городской смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся военно-патриотических классов учреждений образования г. Бреста

Брестская крепость-герой (площадка перед главным входом)

11:00 – Старт автопробега Брест – Иркутск – Брест "Содружество: от Буга до Байкала"

Улица Советская, 54

18:00 – "О Победе с любовью" – концерт и танцевальный вечер

9 мая

Площадь Ленина

09:30 – День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

Площадь Ленина – проспект Машерова – Брестская крепость-герой

10:00 – Торжественное прохождение военнослужащих Брестского гарнизона и студенческой молодежи с Государственным флагом Республики Беларусь

Брестская крепость-герой, пл. Церемониалов

11:00 – Церемония возложения цветов. Митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

12:00 – "Память сердца" – концерт Брестского городского духового оркестра

13:00 – Концерт образцово-показательного оркестра Брестской пограничной группы

Набережная Ф. Скорины (в р-не Городского сада)

13:00 – Open air "Цветы Великой Победы"

Площадка у ТЦ "Экватор"

14:00 – "Я хочу, чтобы не было больше войны" – праздник с участием детских вокальных студий, показательные выступления военнослужащих, выставка военной техники и вооружения

Парк культуры и отдыха

10:00 – Х Открытый чемпионат города Бреста по айсштоку

14:00 – Концерт творческих самодеятельных коллективов Брестского городского центра культуры. Выставка военной техники и вооружения

Площадка у Дворца культуры профсоюзов

15:00 – Концерт творческих коллективов профсоюзных организаций и предприятий

Брестская крепость-герой

23:00 – Праздничный салют