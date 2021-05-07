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В Беларуси появился фиолетовый iPhone 12. Цены от 2499 рублей
Источник материала: Onliner
20 апреля Apple презентовала обновленные iPad Pro, новые iMac, а также GPS-метки AirTag и iPhone 12 в фиолетовом оттенке. Смартфон уже добрался до Беларуси: сегодня начались продажи. Мы отправились в i-Store и посмотрели на смартфон в новом цвете.
Фиолетовый цвет доступен только для обычного iPhone 12 и iPhone 12 mini — Pro-модели остались без нового оттенка. На самом деле, фиолетовый iPhone уже был: модель iPhone 11 выходила в похожем цвете.
Характеристики идентичны iPhone 12 в других цветах: чип A14 Bionic, экран 6,1 дюйма (5,4 дюйма в mini). Варианты памяти — 64, 128 и 256 ГБ.
Цены начинаются с 2499 рублей за iPhone 12 mini на 64 ГБ и доходят до 3699 рублей за iPhone 12 с памятью на 256 ГБ.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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20 апреля Apple презентовала обновленные iPad Pro, новые iMac, а также GPS-метки AirTag и iPhone 12 в фиолетовом оттенке. Смартфон уже добрался до Беларуси: сегодня начались продажи....
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