В Беларуси появился фиолетовый iPhone 12. Цены от 2499 рублей

Источник материала: Onliner 20 апреля Apple презентовала обновленные iPad Pro, новые iMac, а также GPS-метки AirTag и iPhone 12 в фиолетовом оттенке. Смартфон уже добрался до Беларуси: сегодня начались продажи. Мы отправились в i-Store и посмотрели на смартфон в новом цвете.

Фиолетовый цвет доступен только для обычного iPhone 12 и iPhone 12 mini — Pro-модели остались без нового оттенка. На самом деле, фиолетовый iPhone уже был: модель iPhone 11 выходила в похожем цвете.















Характеристики идентичны iPhone 12 в других цветах: чип A14 Bionic, экран 6,1 дюйма (5,4 дюйма в mini). Варианты памяти — 64, 128 и 256 ГБ.









Цены начинаются с 2499 рублей за iPhone 12 mini на 64 ГБ и доходят до 3699 рублей за iPhone 12 с памятью на 256 ГБ.







