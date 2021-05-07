Было — стало. Посмотрите, как в Гольшанах отреставрировали замковую башню

Источник материала: Onliner

Пару лет назад в Гольшанском замке началась реставрация Северной башни. Хоть это и была наиболее сохранившаяся часть здания, ей все равно предстояло пройти свое архитектурное чистилище: усиление стен, отделочные работы внутри и снаружи, обустройство кровли, монтаж лестницы и т. д. И вот 6 мая башню наконец открыли для посетителей. Об этом написал на своей странице в Facebook реставратор Игорь Чернявский.

— Мероприятие, без преувеличения, знаковое. Не знаю, как кто, но я ждал его чуть больше сорока лет, с дождливого и холодного сентября 1980 года, когда вместе с коллегами из научно-исследовательского бюро специализированных научно-восстановительных мастерских провели предварительные работы в замке… В то время были только мечты о его будущем. Хорошо, что мечты материализуются, — высказался о новой достопримечательности реставратор.

Гольшанский замок и правда долго ждал своего часа. Вот, например, как он выглядел в 2015 году.

















А вот как выглядит теперь.















