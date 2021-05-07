Лукашенко заявил о выделении 65 млн рублей на поддержку ветеранов

Государство выделило «немалые средства», чтобы поддержать участников Второй мировой войны, заявил Александр Лукашенко 7 мая, отвечая на вопросы представителей СМИ после вручения госнаград во Дворце Независимости.





«Их-то (ветеранов. — ред.) осталось совсем ничего. И это наши скрепы, как модно сейчас говорить. Это наша основа. Пока живы они, у нас есть хотя бы вот такая одна мощная точка опоры для того, чтобы сохраниться и сохранить наше государство», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он заявил, что государство ежемесячно доплачивает ветеранам и поддерживает их. «И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно, и разовые есть выплаты, — заявил Лукашенко. — И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих — около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат».

При этом, по мнению Лукашенко, информация о том, что государство отказалось от выплат ветеранам ко Дню Победы, и другие подобные новости активно распространяются из-за того, что «оппозиция не может сформулировать свою повестку дня и пытается зацепиться за любую возможность дискредитировать власть, иногда за самую мелочь».

Он акцентировал внимание на призывах к сбору средств на выплаты ветеранам и заявил, что последние эти деньги брать не будут.

«Не надо собирать деньги нашим ветеранам. От них они деньги не возьмут: это кровавые деньги. Эти люди, которые ходят с полотнищами, предатели и коллаборационисты, для них не друзья и не помощники. Это уже от безумия и неумности они начинают подобными делами заниматься. Надо было, прежде чем что-то сделать в этом плане ("будем собирать деньги"), подумать, а возьмут ли ветераны эти деньги. У них они не возьмут, даже если будут умирать с голоду. Никогда», — считает Лукашенко.