О чем может рассказать состав алкоголя? Объясняет нарколог

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Какие компоненты в составе алкогольного напитка могут повлиять на то, как он подействует на самочувствие человека и его здоровье? Врач-психиатр-нарколог Людмила Бутер помогает разобраться.



Людмила Бутер Кандидат медицинских наук, врач-психиатр- нарколог высшей категории медицинского центра «ТаоМед» Кандидат медицинских наук, врач-психиатр-высшей категории медицинского центра «ТаоМед»

— Изучать состав алкогольных напитков достаточно сложно. На этикетке со спиртным, в отличие от других продуктов, указывается только содержание этилового спирта и сахара. Чуть более развернутый состав указан на пиве.

Как правило, качество алкоголя можно предполагать по его цене и месту приобретения. Мое личное жизненное наблюдение: дешевый крепкий алкоголь мужчины пьют залпом. В результате такой алкоголь выпивается в большем количестве, и общая цена выпивки получается почти такая же, как c более дорогим продуктом. А вот негативные последствия для здоровья от принятой «двойной» дозы гораздо выше.

Опасно доставать «элитный» алкоголь с рук, он может привести к головной боли и даже серьезному отравлению. Кустарно изготовленные спиртные напитки могут содержать этиловый спирт низкого качества с высоким количеством сивушного масла и альдегидов.

Основные компоненты сивушного масла — изоамиловый, изобутиловый, изопропиловый спирт и алифатические альдегиды. Изоамиловый спирт в 10−12 раз токсичнее этилового.

В суррогатном алкоголе, слабоалкогольных напитках низкого качества и самогоне содержание изоамилового спирта может быть значительным. Первые признаки отравления появляются уже при приеме 0,5 г такого продукта: сильная головная боль, тошнота, рвота. Изоамиловый спирт резко повышает содержание ацетона и других кетонов в организме, а в дозе 10−15 г он смертелен для человека.



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Чего в составе алкоголя стоит избегать?

— Я противник сладкого и синтетического алкоголя. Сладкие спиртные напитки ускоряют наступление алкогольного опьянения и продлевают его. Кроме того, сахар, содержащийся в спиртном, повышает содержание глюкозы в крови, нарушает обменные процессы в печени. Поэтому лучше, на мой взгляд, не выбирать слабоалкогольные напитки или коктейли с высоким содержанием сахара.

Хотя не стоит забывать, что основной враг здоровья в любом спиртном напитке — сам этиловый спирт. Употребление очень дорогого алкоголя (не важно какого) в большом количестве обязательно приведет к негативным последствиям для организма.

Состав алкоголя влияет на то, какое действие он оказывает?

— «Пьянящая» способность алкоголя зависит от нескольких параметров: содержание в нем этилового спирта, наличие сахара, газированность.

Этиловый спирт из газированных спиртных напитков усваивается быстрее, чем из спиртного без пузырьков. Сладкие слабоалкогольные напитки также пьянят быстрее.

Но самое главное значение имеют скорость и количество выпитого спиртного — они в большей степени будут влиять на самочувствие человека в конкретный момент и на состояние его здоровья в перспективе.