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Взрыв на Мальдивах: ранен экс-президент страны Мохамед Надиш
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Устройство сработало неподалёку от его дома. Мохамеда Нашида называют первым демократически избранным президентом, он правил страной в 2008-2012 годах. Как сообщают медики, его жизни ничего не угрожает.
Действующий глава государства назвал нападение «покушением на демократию и экономику республики». Он заявил о скорейшем и объективном расследовании.
Власти страны обвиняют в эскалации религиозных экстремистов, которые активизировались в последние годы. Множество жителей Мальдив отправились воевать на стороне боевиков в Ирак и Сирию.
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Устройство сработало неподалёку от его дома.
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