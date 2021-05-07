Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв на Мальдивах: ранен экс-президент страны Мохамед Надиш Устройство сработало неподалёку от его дома.

Устройство сработало неподалёку от его дома.называют первым демократически избранным президентом, он правил страной в 2008-2012 годах. Как сообщают медики, его жизни ничего не угрожает.Действующий глава государства назвал нападение «покушением на демократию и экономику республики». Он заявил о скорейшем и объективном расследовании.Власти страны обвиняют в эскалации религиозных экстремистов, которые активизировались в последние годы. Множество жителей Мальдив отправились воевать на стороне боевиков в Ирак и Сирию.