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Взрыв на Мальдивах: ранен экс-президент страны Мохамед Надиш

07.05.2021 17:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Взрыв на Мальдивах: ранен экс-президент страны Мохамед Надиш
Кадр из видео
На Мальдивах сегодня прогремел взрыв. Ранен бывший президент страны, а ныне спикер парламента Мохамед Нашид.

Устройство сработало неподалёку от его дома. Мохамеда Нашида называют первым демократически избранным президентом, он правил страной в 2008-2012 годах. Как сообщают медики, его жизни ничего не угрожает.

Действующий глава государства назвал нападение «покушением на демократию и экономику республики». Он заявил о скорейшем и объективном расследовании.

Власти страны обвиняют в эскалации религиозных экстремистов, которые активизировались в последние годы. Множество жителей Мальдив отправились воевать на стороне боевиков в Ирак и Сирию.
 
 
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Устройство сработало неподалёку от его дома.
 
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