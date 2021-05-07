В Польше с 15 мая отменяют масочный режим на улице

Источник материала: АФН

Правительство Польши приняло решение об отмене масочного режима на открытом воздухе с 15 мая. Соответствующее постановление опубликовано 6 мая в "Журнале законов".

Решение правительства будет действовать минимум до 5 июня. После этого оно будет пересмотрено в зависимости от развития эпидемической ситуации в Польше, пишет gordonua.com.

Маски на улице можно будет не носить при условии соблюдения дистанции между людьми в минимум 1,5 м. В то же время ее нужно надевать в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Как сообщается на сайте правительства Польши, с 15 мая рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, с 29 мая – и в помещениях, с заполнением не более 50% мест. С той же даты разрешат организацию свадеб и других торжеств с участием не более 50 гостей.