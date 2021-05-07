ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы потребовали опубликовать «тайные» дорожные карты об интеграции с РФ. Что им ответили

07.05.2021 17:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На сайте petitions.by появился текст обращения белорусских граждан к правительству Беларуси с требованием сделать публичным содержание и тексты дорожных карт об интеграции с Россией.



В совмине прислали ответ, в котором пообещали рассмотреть требования граждан, пишет telegraf.by.

“Считаем недопустимым в условиях политического, судебного, экономического и социального кризиса подписание этих «дорожных карт», поскольку позиция Беларуси очень слабая в переговорах с РФ, что может привести к утрате суверенитета РБ!” — так начинается текст обращения, опубликованный на petitions.by.

В заявлении говорится, что составители петиции пришли к таким выводам основываясь на “жесткой риторике госслужащих РФ, в том числе президента РФ — В.Путина, которые в разных форматах высказывались о необходимости создания военных баз на территории РБ и введения вооруженных сил РФ на нашу территорию”.

Составители обращения отмечают, что РФ — это наш самый близкий, важный и стратегический партнер с которым, по их мнению, должны выстраиваться прозрачные и открытые отношения.

Поэтому, принятие столь судьбоносных решений без широкого диалога с обществом — недопустимо, говорится в заявлении.

В петиции отмечается, что подптсавшиеся считают недопустимым принятие столь судьбоносных решений без широкого диалога с обществом, поскольку граждане Беларуси не информируются о содержании этих «дорожных карт», а также не могут непосредственно влиять на возможные обсуждения аспектов их содержания.

Отдел по работе с обращениями граждан при Совмине ответил на заявление граждан. В официальном ответе за подписью В.К. Остроумова говорится о том, что текст обращения разослан для рассмотрения в Минэкономики, МАРТ и МИД. О результатах рассмотрения сообщат.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте petitions.by появился текст обращения белорусских граждан к правительству Беларуси с требованием сделать публичным содержание и тексты дорожных карт об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обсуждаем сериал «Тень и кость» — подростковое фэнтези в царской России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by