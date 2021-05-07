Скандал вокруг Альфа-банка: Это не приговор

Какие подводные течения вызвали такую реакцию и как она повлияет на работу Альфа-банка? «Белорусский партизан» адресовал свои вопросы финансовому аналитику Альпари Евразия Вадиму Иосубу.





- Это означает, что оба теперь не смогут занимать должности председателя правления и исполнительного директора.





- В связи чем принимаются подобные решения?





- Обычно Национальный банк не раскрывает подробности. Общая практика свидетельствует, что подобные решения принимаются за невыполнение конкретных предписаний: Нацбанк выписывает предписание об устранении определенных недочетов, если они в срок не исполняются, то руководители банка, отвечающие за исполнение предписаний, могут не пройти аттестацию.





- Есть ли в этой истории некие подводные камни?





- Никаких подводных камней не вижу. По крайней мере, из доступной мне информации.

- То есть, Нацбанк выдал предписание – руководители Альфа-банка не исполнили.





- Да. Может, поручил, может, рекомендовал – неизвестно, в какой форме и насколько жесткое требование выдвигалось. По поводу сути требований могу оперировать только слухами: якобы банк неверно отражал риски по заключенным кредитным договорам, и соответственно – неверно формировал резервы под эти кредиты. Но, повторюсь, эта информация циркулирует только на уровне слухов.





- Как такое решение скажется на работе Альфа-банка?





- Я думаю, что никак не скажется. И сам банк опубликовал релиз. Что без названных двух человек имеется кворум в правлении банка и будет функционировать в рабочем режиме. А на место выбывших могут быть назначены исполняющие обязанности. Теоретически при устранении недостатков, из-за которых Смоляк и застольский не прошли аттестацию. Через некоторое время (подчеркиваю – теоретически) могут ее пройти. Это не приговор на всю жизнь.



