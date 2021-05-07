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Скандал вокруг Альфа-банка: Это не приговор

07.05.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный банк Беларуси признал председателя правления “Альфа-банка” Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Скандал вокруг Альфа-банка: Это не приговор
Какие подводные течения вызвали такую реакцию и как она повлияет на работу Альфа-банка? «Белорусский партизан» адресовал свои вопросы финансовому аналитику Альпари Евразия Вадиму Иосубу.

- Это означает, что оба теперь не смогут занимать должности председателя правления и исполнительного директора.

- В связи чем принимаются подобные решения?

- Обычно Национальный банк не раскрывает подробности. Общая практика свидетельствует, что подобные решения принимаются за невыполнение конкретных предписаний: Нацбанк выписывает предписание об устранении определенных недочетов, если они в срок не исполняются, то руководители банка, отвечающие за исполнение предписаний, могут не пройти аттестацию.

- Есть ли в этой истории некие подводные камни?

- Никаких подводных камней не вижу. По крайней мере, из доступной мне информации. 
 
- То есть, Нацбанк выдал предписание – руководители Альфа-банка не исполнили.

- Да. Может, поручил, может, рекомендовал – неизвестно, в какой форме и насколько жесткое требование выдвигалось. По поводу сути требований могу оперировать только слухами: якобы банк неверно отражал риски по заключенным кредитным договорам, и соответственно – неверно формировал резервы под эти кредиты. Но, повторюсь, эта информация циркулирует только на уровне слухов.

- Как такое решение скажется на работе Альфа-банка?

- Я думаю, что никак не скажется. И сам банк опубликовал релиз. Что без названных двух человек имеется кворум в правлении банка и будет функционировать в рабочем режиме. А на место выбывших могут быть назначены исполняющие обязанности. Теоретически при устранении недостатков, из-за которых Смоляк и застольский не прошли аттестацию. Через некоторое время (подчеркиваю – теоретически) могут ее пройти. Это не приговор на всю жизнь.
 
 
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Национальный банк Беларуси признал председателя правления “Альфа-банка” Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского не...
 
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