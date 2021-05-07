Под Речицей нашли 82-летнего пенсионера, который провел в лесу три ночи













Встретив утро следующего дня без мужа, женщина позвонила в районный центр социального обслуживания населения, рассказала о своей беде. Сотрудники центра незамедлительно сообщили о ситуации в Речицкий РОВД.





Каждый день с самого утра и до ночи милиционеры, работники МЧС и лесники искали пропавшего пенсионера, но безрезультатно.



