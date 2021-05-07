Фанаты Бузовой просят Даву навестить ее в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Поющая ведущая" Ольга Бузова не на шутку взволновала своих фанатов, и они пошли на крайние меры: потребовали от Давида Манукяна сходить в больницу и хотя бы морально поддержать бывшую девушку.

Бузову госпитализировали в среду, 5 мая, и по некоторым данным она даже побывала в реанимации и непродолжительное время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Многие фанаты артистки сразу вспомнили о ее бывшем парне и начали писать ему едкие комментарии в Instagram. Они предлагают Даве забыть все обиды и поддержать девушку.

"Неужели нельзя навестить Олю?; помоги ей, она нуждается в помощи; тебе реально на нее почихать?; заметно, как ты Бузову любил, пока она там еле живая, ты развлекаешься; Бузова в реанимации, езжай к ней", - потребовали от Давы фолловеры.

Впрочем, на блогере поклонники Бузовой не остановились, похожие сообщения получили в соцсетях и родственники Ольги. Сложнее всего пришлось ее сестре Анне, которую обвинили в инфантильности, черствости и отсутствии сострадания, ведь та даже не подумала навестить родного человека в больнице.

Сама Бузова накануне вышла на связь и заверила, что самое страшное позади. Но многие не поверили: когда девушка записывала Stories в больничной палате, по ее щекам текли слезы. При этом, что именно с ней случилось, до сих пор неизвестно. Певица ранее рассказала, что у нее сильно поднялась температура, хочется спать и ощущается общая слабость.

Напомним, в начале апреля Бузова уже побывала под капельницей . Тогда сообщалось, что ее подкосили постоянные стрессы и напряженный график. А в работу она полностью окунулась как раз из-за расставания с Давой в начале года.

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