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Фанаты Бузовой просят Даву навестить ее в больнице
07.05.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Поющая ведущая" Ольга Бузова не на шутку
Бузову госпитализировали в среду, 5 мая, и по некоторым данным она даже
Многие фанаты артистки сразу вспомнили о ее бывшем парне и начали писать ему едкие комментарии в Instagram. Они предлагают Даве забыть все обиды и поддержать девушку.
"Неужели нельзя навестить Олю?; помоги ей, она нуждается в помощи; тебе реально на нее почихать?; заметно, как ты Бузову любил, пока она там еле живая, ты развлекаешься; Бузова в реанимации, езжай к ней", - потребовали от Давы фолловеры.
Впрочем, на блогере поклонники Бузовой не остановились, похожие сообщения получили в соцсетях и родственники Ольги. Сложнее всего пришлось ее сестре Анне, которую обвинили в инфантильности, черствости и отсутствии сострадания, ведь та даже не подумала навестить родного человека в больнице.
Сама Бузова накануне
Напомним, в начале апреля Бузова уже
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После того, как Ольга Бузова попала в реанимацию, многочисленные поклонники начали писать в социальных сетях ее родным и даже экс-бойфренду.
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