Источник материала: Sputnik Беларусь

В деревне Погост с 1980 года существует фольклорно-этнографический коллектив "Мiжрэчча", созданный народной певуньей, краеведом, хранителем традиций своей деревни Катериной Панченей.

Ежегодно в деревне Погост проходит древний обряд "Юраўскі карагод", который первым в Беларуси в 2005 году получил статус нематериальной историко-культурной ценности республиканского значения, а в 2019 году зарегистрирован и в ЮНЕСКО.

По традиции, прежде всего выпекают пышный хлеб из пшеничной муки - "карагод", который украшают под пение обрядовой песни тремя колосочками из теста и тремя веточками цветущего плодового дерева, каждая из которых имеет по три отростка — всего девять. Они символизируют девять месяцев беременности женщины.

Затем в хоровод вместе с женщинами становятся девочки любого возраста. Раньше — только достигшие половой зрелости и готовые создать семью и продолжить род, поэтому их присоединяли к сообществу женщин. После обряда они должны были носить фартуки — обереги женского лона. Поэтому в поле идут с зеленым фартуком, а с поля - с красным. Предполагают, что зеленый фартук - символ девственности, целомудрия, а красный символизирует потерю невинности.

На улице выстраивается процессия в следующем порядке: девушки, которые вдвоем несут "рушнік"; парень с иконой; парень с колядной звездой, в центре которой икона Божьей Матери; мужчина с обрядовым хлебом - "Карагодам"; парень с граблями, к которым прикреплен зеленый фартук и за ними старшие песенницы и другие односельчане.

Все девочки идут в венках из барвинка — таких же, как невесты на свадьбах. 8-конечная колядная звезда — символ любви, а вышитый ручник, под которым проходят в поле и с поля, — как царские ворота в церкви, открытые после Пасхи.

"Магическое" действо на Юрье происходит в поле, где посеяны озимые. Чтобы земля "родила" урожай, необходима небесная влага в виде дождя. Вот и закликают святого Юрья "отомкнуть землицу, выпустить росицу". Закопав в землю кусок черного хлеба, перевязанный красной ленточкой (дар земле), ходят по кругу с обрядовой песней. А внутри этого магического круга стоят мальчики и мужчины с основными атрибутами обряда — как символ семян, которые уже взошли на этом зеленом поле и дадут долгожданный урожай.

После того, как совершили основной обряд в поле, участники "карагода" начинают обход всей деревни с песнями, получая угощения и слова благодарности от сельчан. Одаривают, кто чем может, потому что обряд совершается для того, чтобы все были здоровы и счастливы, а поля и огороды дали богатый урожай, чтобы плодилась всякая живность на подворье.

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