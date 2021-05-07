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Обсуждаем сериал «Тень и кость» — подростковое фэнтези в царской России

07.05.2021 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В новом выпуске «Прослушки» ее бессменные (даже на самоизоляции) ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляго обсуждают очередную попытку Netflix сделать свою «Игру престолов». В этот раз под масштабные амбиции стриминга угодила относительно свежая книжная серия «Тень и кость» — очередное young adult фэнтези про магические миры, волшебников и избранных подростков. Главная фишка в жанре: специально для своих книг Ли Бардуго выдумала определение «царьпанк», поместив в общем-то банальные истории в сеттинг, напоминающий дореволюционную Россию. Скрепы, приготовьтесь трещать!

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Тизер:

• Разбираемся, что вообще за «царьпанк», кто такие Гриши и есть ли на самом деле какая-то связь у «Тени и кости» с историей России. Честно говоря, кроме русских имен, слегка исковерканных названий городов и солдатских шапок мы почти ничего не разглядели.

• Жанр подросткового фэнтези в кино умер еще с франшизой «Дивергент» или в сотой истории про избранную сироту, которая должна спасти мир от нечисти и всех объединить, еще можно сказать что-то новое?

• История производства «Тени и кости» местами намного интереснее, чем сам сериал. Рассказываем, как сценарист «Прибытия» сделал один из самых амбициозных проектов на Netflix и при чем тут банды крепких восточных мужчин.

• На самом деле единственное, что роднит «Тень и кость» с «Игрой престолов», — полнейшая темень в финальной серии, прямо как в битве за Винтерфелл. Отсылки для ценителей!

 
 
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В новом выпуске «Прослушки» ее бессменные (даже на самоизоляции) ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляго обсуждают очередную попытку Netflix сделать свою «Игру...
 
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