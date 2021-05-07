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В Минске появились девятибалльные пробки

07.05.2021 17:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Девятибалльные пробки наблюдаются в Минске вечером 7 мая, информирует сервис «Яндекс. Пробки».

В Минске появились девятибалльные пробки

Серьезнее всего обстановка в центре столицы. Заторы образовались на пр. Независимости в районе ст.м. «Борисовский тракт», «Академия наук», «Якуба Колоса», «Площадь Победы» и «Октябрьская».

Пробки во всех направлениях на круговой развязке у площади Ф. Богушевича, а также на проспектах Дзержинского, Машерова, Партизанский, улицах Бобруйская, Цеткин, Ленина, Романовская Слобода и др.

Пробки наблюдаются и на МКАД: на развязке в районе 53-го км, 0-го км, 10-го км, 28-го км, 30-го км, а также от 17-го до 23-го км в том числе и на развязках.

По городу зафиксировано более 10 ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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Девятибалльные пробки наблюдаются в Минске вечером 7 мая, информирует сервис «Яндекс. Пробки».
 
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