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Олегу Корбану вынесли первый после выборов приговор среди «политических» процессов с условным неприменением наказания

07.05.2021 17:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лидеру общественного объединения «Альтернатива» Олегу Корбану вынесен первый после президентских выборов 2020 года приговор с условным неприменением наказания, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Олегу Корбану вынесли первый после выборов приговор среди «политических» процессов с условным неприменением наказания
Олег Корбан. Фото alternativaby.net

7 мая на сайте Верховного суда размещена информация о решении, принятом 23 апреля по уголовному делу в отношении К., обвинявшегося по частям 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса. Дело рассмотрел суд Московского района Минска в закрытом режиме.

Хотя в сообщении ВС фамилия фигуранта ограничена инициалом «К.», правозащитники отмечают, что это именно Олег Корбан, поскольку в тот же день на закрытом заседании рассматривалось дело Корбана, обвинявшегося по той же статье.

Сам Корбан сообщил БелаПАН, что дал подписку о неразглашении относительно своего дела. Идет ли речь о нем в сообщении суда, он не подтвердил, но и не опроверг.

По данным суда, К. признан виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий, при отсутствии признаков более тяжкого преступления. На основании ч. 1 ст. 342 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

Он также признан виновным в иной подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, при отсутствии признаков более тяжкого преступления. На основании ч. 2 ст. 342 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год.

В общей сложности подсудимый был приговорен к полутора годам лишения свободы.

«В соответствии со ст. 78 УК (осуждение с условным неприменением наказания. — ред.) судом постановлено не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение одного года испытательного срока обвиняемый К. не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности», — говорится в сообщении суда.

Приговор не обжалован, не опротестован и вступил в законную силу.

Как отмечают правозащитники, это первый случай осуждения с условным неприменением наказания в делах по политическим мотивам с начала избирательной кампании.

Лидер «Альтернативы» Олег Корбан был задержан 25 октября прошлого года. В его квартире силовики изъяли технику, мобильные телефоны, бело-красно-белый флаг и другие вещи.

Корбана обвинили на основании ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). 3 декабря правозащитники признали его политзаключенным.

Вечером 23 апреля он сообщил в «Фейсбуке» о своем освобождении после вынесения приговора судом.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Лидеру общественного объединения «Альтернатива» Олегу Корбану вынесен первый после президентских выборов 2020 года приговор с условным неприменением наказания,...
 
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