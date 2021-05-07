Источник материала: UDF



Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Не верю Бузовой, ни в одну ее эмоцию. Да, в больнице, да, после операции... Но трагизм, что она выкладывает, не внушает доверия. Сорри. Слишком много было «бла-бла-бла», чтобы сейчас у меня где то «екнуло» и мне стало жаль. А так да, конечно, все будет хорошо!» — написал пользователь Сети.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Почему все молчат?»: Боня бьется в истерике из-за госпитализации Бузовой Известие о госпитализации Ольги Бузовой стало громом среди ясного неба.