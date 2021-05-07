Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Холод заканчивается и наступает потепление: прогноз погоды на 8 и 9 мая Завтра пока еще сохранится ненастная, прохладная погода.

Завтра пока еще сохранится ненастная, прохладная погода. Ее будут формировать активные атмосферные фронты. Двигаясь с Западной Европы, они продолжат нести в страну холодные неустойчивые воздушные массы.В субботу будет облачно с небольшими прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Влажность до 90 процентов. Ветер северо-западный порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление будет расти.Утром температура составит от +3°C по западу до +10°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет до пяти градусов холоднее. В середине дня воздух прогреется от +8°C по Витебской области и до +10°C в Брестской. К вечеру температура – от +6 по северу до +9°C по юго-западу.В воскресенье, в День Победы, погода начнет налаживаться. Обширный погожий антициклон принесет теплый воздух с юго-запада Европы. Ветер стихнет. Температура воздуха устремится вверх. Ночью еще прохладно – +1°C …+4°C, на почве и местами в воздухе заморозки до -3°C, днем от +11°C по северо-востоку до +18°C по юго-западу. Переменная облачность, без осадков. В начале следующей недели в Беларусь начнут поступать более теплые воздушные массы с юго-запада Европы. При повышенном фоне атмосферного давления осадков не ожидается. Максимальная температура днем +18°C …+24°C, по западу до +26°C.