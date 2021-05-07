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Гороскоп на 8 мая: что ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака

07.05.2021 18:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 8 мая: что ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака
Гороскоп на субботу, 8 мая / фото pixabay.com
8 мая гороскоп обещает удачу во всем, что связано с организационными моментами и общением. День подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций.

Об этом говорится в прогнозе астрологов, сообщает 1001 гороскоп.

Овен


В этот день Овен захочет взять ситуацию в своих руки, и окружающие отдадут ему в этом пальму первенства.

Телец


Звезды гороскопа предупреждают Тельца, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием, чтобы втянуть его в свои игры.

Близнецы


Завтра Близнецы будут легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями.

Рак


Раку 8 мая звезды советуют задуматься о личностном и карьерном росте, почитать соответствующую литературу.

Лев


В это день для того, чтобы добиться нужного результата в делах, Льву достаточно использовать свою харизму – отказать ему не сумеет никто.

Дева


Завтра Дева будет способна направлять действия окружающих в нужное ей русло. Для этого она может задействовать связи, намеки, обещания, слухи.

Весы


Вместе с единомышленниками Весы могут смело браться за решение любой задачи – стратегия окажется очень успешной!

Скорпион


8 мая от Скорпиона потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима его помощь.

Стрелец


В этот день Стрелец встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно «припрячь» к ним еще кого-то.

Козерог


Завтра Козерог будет более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться обаянию его искренности окружающим будет почти невозможно.

Водолей


Водолею удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство.

Рыбы


У Рыб могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на их дальнейшую жизнь.
 
Теги: знакомства
 
 
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Астрологи рассказали, что звезды сулят всем знакам Зодиака в субботу, 8 мая.
 
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