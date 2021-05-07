ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура: Любой шаг в сети Интернет фиксируется

07.05.2021 18:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генпрокуратура Могилевской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 369 УК РБ за «оскорбительное сообщение в отношении представителя исполнительной власти».


Сообщение было размещено в одном из телеграм-каналов неустановленным лицом. В настоящие время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления подозреваемого. 

При этом Генпрокуратура предупредила, что несмотря на меры по сохранению анонимности в интернете, любой шаг пользователя в интернете фиксируется для установления в дальнейшем лица, совершившего противоправное деяние. Органы прокуратуры ежедневно осуществляют мониторинг сообщений, пишет newsbel.by.

«Напоминаем, что любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в социальной сети, их перепост или комментарий к ним, фиксируется», — говорится в сообщении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура Могилевской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 369 УК РБ за «оскорбительное сообщение в отношении представителя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биолог рассказал, что можно посадить в длинные выходные и с какими культурами надо повременить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by