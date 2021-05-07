Генпрокуратура: Любой шаг в сети Интернет фиксируется





Сообщение было размещено в одном из телеграм-каналов неустановленным лицом. В настоящие время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления подозреваемого.





пишет newsbel.by. При этом Генпрокуратура предупредила, что несмотря на меры по сохранению анонимности в интернете, любой шаг пользователя в интернете фиксируется для установления в дальнейшем лица, совершившего противоправное деяние. Органы прокуратуры ежедневно осуществляют мониторинг сообщений,newsbel.by.





«Напоминаем, что любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в социальной сети, их перепост или комментарий к ним, фиксируется», — говорится в сообщении.



