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Американские эксперты: "потерявшаяся" китайская ракета упадет на Туркменистан

07.05.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неуправляемая 22-тонная ступень ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5" CZ-5B), которая 29 апреля вывела в космос модуль китайской космической станции, может упасть за поверхность Земли уже завтра, 8 мая.



Об этом сообщается на Twitte-аккаунте программы Space Track, представляющей собой всемирную сеть космического наблюдения США.

Согласно подсчетам аналитиков, ступень ракеты упадет в Туркменистане (38,1 градуса широты и 62,5 градуса долготы). Ориентировочно произойдет это 8 мая 23:13 UTC при погрешности "плюс-минус" девять часов.

Впрочем, отметили в Space Track, окно потенциального входа остается достаточно большим, потому ориентировочное место и время падения ракеты могут сильно варьироваться.

Напомним, 29 апреля Китай вывел на орбиту специальный модуль будущей китайской станции. Одна из его ступеней начала бесконтрольное падение.

В Пентагоне США заявили, что они не планируют сбивать остатки ракеты, но активно следят за ее траекторией падения. В Китае заявляют, что риск какого-либо ущерба "экстремально низкий", по их информации, обломки ракеты сгорят в плотных слоях атмосферы.
 
 
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Неуправляемая 22-тонная ступень ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5" CZ-5B), которая 29 апреля вывела в космос модуль китайской космической станции, может упасть за...
 
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