Подростку, спасшему брата на пожаре, провели уже третью операцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Минздрав рассказал о состоянии 12-летнего Ромы, спасшего из пожара своего младшего брата.

Состояние подростка по-прежнему стабильно тяжелое, компенсированное. Сегодня Роме провели уже третью операцию.

"Врачи Республиканского ожогового центра удаляли часть нежизнеспособных тканей с одномоментной трансплантацией кожи на подготовленные раны", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В лечении мальчика принимают участие и российские врачи: они высоко оценили оснащение больницы и согласились с тактикой лечения белорусских коллег. Из России прибыл главный комбустиолог Минздрава РФ, профессор Андрей Алексеев, а также заведующая ожоговым центром детской больницы №9 Москвы, профессор Людмила Будкевич и директор университетской клиники ожогового центра Нижнего Новгорода Игорь Арефьев.

Мальчик-герой

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили с рук ребенка, он сразу упал в обморок. Рома получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки.

29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.

"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщал Минздрав о состоянии мальчика.

4 мая врачи рассказали, что состояние мальчика удалось стабилизировать , однако он по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии. Общая площадь ожогов 62% поверхности тела.

Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Семье подростка сейчас помогают всем миром, местный сельсовет готов предоставить двухэтажный дом . Неравнодушные люди и организации поддерживают семью, потерявшую в пожаре все имущество. Ситуацию на личный контроль взял Александр Лукашенко.