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Подростку, спасшему брата на пожаре, провели уже третью операцию
07.05.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая – Sputnik. Минздрав рассказал о состоянии 12-летнего Ромы, спасшего из пожара своего младшего брата.
Состояние подростка по-прежнему стабильно тяжелое, компенсированное. Сегодня Роме провели уже третью операцию.
"Врачи Республиканского ожогового центра удаляли часть нежизнеспособных тканей с одномоментной трансплантацией кожи на подготовленные раны", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В лечении мальчика принимают участие и российские врачи: они высоко оценили оснащение больницы и согласились с тактикой лечения белорусских коллег. Из России прибыл главный комбустиолог Минздрава РФ, профессор Андрей Алексеев, а также заведующая ожоговым центром детской больницы №9 Москвы, профессор Людмила Будкевич и директор университетской клиники ожогового центра Нижнего Новгорода Игорь Арефьев.
Мальчик-герой
Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом
29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.
"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщал Минздрав о состоянии мальчика.
4 мая врачи рассказали, что состояние мальчика удалось
Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.
Семье подростка сейчас помогают всем миром, местный сельсовет готов
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Состояние мальчика по-прежнему остается стабильно тяжелым. На консилиум приехали российские врачи.
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