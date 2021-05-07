ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске 9-балльные пробки

07.05.2021 18:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодняшний вечерний час пик переплюнул вчерашний, едва начавшись. По состоянию на 18:00 сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 9-балльных пробках в Минске. Затруднения в движении наблюдаются в центральной части города, а также на некоторых участках МКАД.

Центр: трудно на проспекте Независимости и прилегающих улицах

Движение затруднено на проспекте Независимости в районе площади Победы. На участке до улицы Ленина трудно проехать в обоих направлениях. Некоторые водители рискуют рвануть по полосе для общественного транспорта, и не всегда это заканчивается хорошо.

В Минске 9-балльные пробки

Заторы наблюдаются на улицах Янки Купалы, Кирова, Первомайской, стоит Городской Вал, пробка на Свердлова и Бобруйской.

На втором кольце затруднено движение на участках улиц Сурганова и Орловской. На проспекте Пушкина образовался затор недалеко от пересечения с улицей Притыцкого. Серьезные трудности есть и в районе площади Ванеева.

МКАД

Заторовые ситуации наблюдаются и на минской кольцевой: на внешнем кольце от проспекта Независимости до Логойского тракта, на внутреннем кольце от Цны до улицы Мирошниченко, а также в районе Ангарской и на участке между улицами Казинца и Кижеватова.

На выездах из города пока главным образом спокойно, исключение — Логойский тракт, на развязке с МКАД наблюдаются заторы.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

Покупайте кофе выгодно в Каталоге Onliner


Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г
10 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
42,99 р.
8 предложений
Кофе Lavazza Tierra Arabica Selection в зернах 1000 г
5 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
54,50 р.
8 предложений
Кофе Сиба Арабика в зернах 1 кг
6 отзывов
зерновой, средняя обжарка
19,02 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все виды кофе в Каталоге с доставкой

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодняшний вечерний час пик переплюнул вчерашний, едва начавшись. По состоянию на 18:00 сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 9-балльных пробках в Минске. Затруднения в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на праздники: потеплеет. Но есть шансы на снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by