В Минске 9-балльные пробки

Источник материала: Onliner

Сегодняшний вечерний час пик переплюнул вчерашний, едва начавшись. По состоянию на 18:00 сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 9-балльных пробках в Минске. Затруднения в движении наблюдаются в центральной части города, а также на некоторых участках МКАД.

Центр: трудно на проспекте Независимости и прилегающих улицах

Движение затруднено на проспекте Независимости в районе площади Победы. На участке до улицы Ленина трудно проехать в обоих направлениях. Некоторые водители рискуют рвануть по полосе для общественного транспорта, и не всегда это заканчивается хорошо.





Заторы наблюдаются на улицах Янки Купалы, Кирова, Первомайской, стоит Городской Вал, пробка на Свердлова и Бобруйской.

На втором кольце затруднено движение на участках улиц Сурганова и Орловской. На проспекте Пушкина образовался затор недалеко от пересечения с улицей Притыцкого. Серьезные трудности есть и в районе площади Ванеева.

МКАД

Заторовые ситуации наблюдаются и на минской кольцевой: на внешнем кольце от проспекта Независимости до Логойского тракта, на внутреннем кольце от Цны до улицы Мирошниченко, а также в районе Ангарской и на участке между улицами Казинца и Кижеватова.

На выездах из города пока главным образом спокойно, исключение — Логойский тракт, на развязке с МКАД наблюдаются заторы.

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