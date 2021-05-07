Погода на праздники: потеплеет. Но есть шансы на снег

Источник материала: Onliner

В первую неделю так называемого мая нам недодали 1—3 градуса от положенной нормы. Возможно, они уже кем-то потрачены — ему нужнее. Теперь хоть бы выбить немножко градусов на будущее... Белгидромет говорит, что как раз планируется новый завоз из юго-западной Европы. Но выдавать будут дозированно.

Для начала не спешите менять колеса (только не говорите, что вы уже). Есть небольшая, но увлекательная вероятность еще увидеть снег. Фронты сплетаются так страстно, что завтра на северо-востоке может что-нибудь и выпасть. Кроме того, впереди у нас отрицательные температуры.

Суббота намерена быть все еще прохладной. Днем от 7 до 13, дожди и довольно сильный ветер. А в ночь на воскресенье при прояснениях возможен мороз до 3 градусов. На юге, где сейчас буйно цветут плодовые деревья, это может стать проблемой. Дачникам надлежит укрывать рассаду телами.

В воскресенье жизнь станет налаживаться. Градус потихоньку пойдет вверх, давление увеличится, плотность облаков уменьшится, как и вероятность осадков.

К понедельнику должен доехать теплый юго-западный воздух — днем 18—24, а на западе до 26. При этом ночью на юго-востоке снова могут быть минусы — до 2 градусов.

Эта вполне майская сохранится до четверга, после чего могут добавиться дожди и грозы (на юго-востоке). А если грозы — то и ветер. Станет прохладнее: 15—22.