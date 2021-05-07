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В БСМП для помощи в лечении Ромы Когодовского прибыли российские врачи

07.05.2021 18:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым, компенсированным, сообщила пресс-служба Минздрава. Сегодня утром подростку было выполнено третье оперативное вмешательство. Врачи Республиканского ожогового центра удаляли часть нежизнеспособных тканей с одномоментной трансплантацией кожи на подготовленные раны.

Также сегодня в БСМП для участия в международном консилиуме прибыли российские коллеги. Они оказали консультативную помощь, высоко оценили уровень оснащения и квалификацию врачей Республиканского ожогового центра и согласились с выбранной тактикой лечения пациента.

 
 
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Состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым, компенсированным, сообщила пресс-служба Минздрава. Сегодня утром подростку было выполнено третье...
 
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