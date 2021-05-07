«Смотрю в зеркало и вижу, как стекло осыпается в салон». Щебенка, которой посыпают дорогу, разбила стекло в авто

Источник материала: Onliner

Практика посыпания проезжей части щебенкой ежегодно вызывает недовольство водителей: жалуются, что вылетающие из-под колес других машин камни повреждают их авто. Один из последних примеров — из Могилева. Там камень разбил заднее стекло в машине девушки.

«Как раз в тот день сыпали щебенку на городской улице, — рассказала Светлана порталу „МогилевОнлайн“. — Я припарковалась в „конверте“ перед светофором около рынка. Пошла на рынок минут на 15. Когда возвращалась к машине, увидела, как от проезжающих машин летят камни. Села в машину, чтобы ехать, и тут проезжает по соседней полосе машина. От колес отскакивает кусок камня (щебенки) и попадает в заднее стекло. Смотрю в зеркало заднего вида и вижу, как стекло осыпается в салон. Даже запомнила номер авто».





«Позвонила в страховую „Белгосстрах“, там мне сказали, что это не страховой случай и не ДТП, — дополнила автовладелица. — Только каско оплачивает такие случаи. Водителям стоит быть немного аккуратнее, когда едут по такой дороге, думать не только про себя, но и про рядом стоящие или едущие автомобили».

На возмещение ущерба могилевчанка не рассчитывает, разбитое стекло она уже заменила.

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