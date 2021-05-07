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Будущий Macbook Air получит яркие цвета в стиле iMac
Источник материала: Onliner
Новое поколение Macbook Air будет доступно в цветовой гамме, похожей на недавно представленную линейку iMac. Об этом
По словам блогера, его источник рассказал о прототипе Macbook голубого цвета. Это позволяет предположить, что устройство выпустят и в других новых цветах: красном, оранжевом, желтом, зеленом, фиолетовом — подобно свежим iMac.
Apple расширяет цветовые линейки своих устройств: актуальный iPad Air получил большую цветовую гамму, iPhone тоже доступны в разных оттенках, хотя на первых поколениях компания ограничивалась одним-двумя цветами.
Других подробностей о будущем Macbook Air пока нет.
13.3" 2560 x 1600 IPS, 60 Гц, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Новое поколение Macbook Air будет доступно в цветовой гамме, похожей на недавно представленную линейку iMac. Об этом сообщает ресурс Apple Insider со ссылкой на техноблогера...
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