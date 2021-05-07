Будущий Macbook Air получит яркие цвета в стиле iMac

Источник материала: Onliner

Новое поколение Macbook Air будет доступно в цветовой гамме, похожей на недавно представленную линейку iMac. Об этом сообщает ресурс Apple Insider со ссылкой на техноблогера Джона Проссера.

По словам блогера, его источник рассказал о прототипе Macbook голубого цвета. Это позволяет предположить, что устройство выпустят и в других новых цветах: красном, оранжевом, желтом, зеленом, фиолетовом — подобно свежим iMac.

Apple расширяет цветовые линейки своих устройств: актуальный iPad Air получил большую цветовую гамму, iPhone тоже доступны в разных оттенках, хотя на первых поколениях компания ограничивалась одним-двумя цветами.

Других подробностей о будущем Macbook Air пока нет.