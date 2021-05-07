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Будущий Macbook Air получит яркие цвета в стиле iMac

07.05.2021 18:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новое поколение Macbook Air будет доступно в цветовой гамме, похожей на недавно представленную линейку iMac. Об этом сообщает ресурс Apple Insider со ссылкой на техноблогера Джона Проссера.

По словам блогера, его источник рассказал о прототипе Macbook голубого цвета. Это позволяет предположить, что устройство выпустят и в других новых цветах: красном, оранжевом, желтом, зеленом, фиолетовом — подобно свежим iMac.

Apple расширяет цветовые линейки своих устройств: актуальный iPad Air получил большую цветовую гамму, iPhone тоже доступны в разных оттенках, хотя на первых поколениях компания ограничивалась одним-двумя цветами.

Других подробностей о будущем Macbook Air пока нет.

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Новое поколение Macbook Air будет доступно в цветовой гамме, похожей на недавно представленную линейку iMac. Об этом сообщает ресурс Apple Insider со ссылкой на техноблогера...
 
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