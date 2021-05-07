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Для мультфильма «Душа» сделали белорусскоязычный дубляж

07.05.2021 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Видеосервис VOKA выпустил онлайн-премьеру мультфильма «Душа», где герои Disney заговорили на белорусском языке. Официальный дубляж подготовлен в партнерстве со знаменитой киностудией. Над ним работала компания «Кінаконг».

Для мультфильма «Душа» сделали белорусскоязычный дубляж

«Душа» — новая работа создателя популярных мультфильмов «Вверх» и «Головоломка» Пита Доктера о том, как жить каждой минутой, радоваться мелочам и не изматывать себя в погоне за мифическим успехом. История джазового пианиста Джо Гарднера, который после несчастного случая пытается вернуться в свое тело с Семинара Душ и исполнить мечту играть в клубе, покорила зрителей по всему миру.

В этом году мультфильм «Душа», снятый студиями Pixar и Disney, стал победителем премии «Оскар» сразу в двух в номинациях — «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая работа композитора».

В записи официального дубляжа «Души» на белорусском языке принимали участие Евгений Перлин, Светлана Тимохина, Наталья Кот-Кузьма, Юлия Шпилевская и другие. Актеров для озвучивания главных ролей утверждала студия Disney.

Услышать и увидеть, как персонажи этого мультфильма говорят их голосами, зрители VOKA могут уже сейчас.

«Душа» пополнит раздел видеосервиса «Кіно па-беларуску — CINEVOKA», где также можно найти, например, переозвученные мультфильмы «Вверх», «Рыбка Поньо» и «Тайна Келлс».

Кроме анимационного и художественного кино, в разделе «CINEVOKA — Серыялы па-беларуску» в белорусском дубляже зрителям платформы доступны еще и сериалы.

Мультфильм «Душа» в белорусском дубляже, а также другие новинки 2021 года можно посмотреть онлайн на VOKA, купив билет на любой сеанс в сети Silver Screen. С 6 мая по 31 июля там будет работать Единый билет, по которому можно не только пройти на сеанс в кинотеатре, но также получить промокод и смотреть любимое кино 60 дней на VOKA по подписке «Фильмы и сериалы».

Мультфильм отдельно доступен на платформе для неограниченного просмотра за 9,90 рублей или за 6,9 рублей с доступом на 30 дней.

 

 

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Видеосервис VOKA выпустил онлайн-премьеру мультфильма «Душа», где герои Disney заговорили на белорусском языке.
 
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