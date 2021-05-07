ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День радио с A1 Xplore Music от Deezer: вспоминаем топовые песни хит-парадов

07.05.2021 18:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня День радио, а значит есть отличный повод вспомнить популярные песни, которые не раз были в топах хит-парадов и продолжают звучать в эфире до сих пор.

A1 Xplore Music от Deezer собрал в один плейлист треки, которые легко узнать с первых же секунд.

День радио с A1 Xplore Music от Deezer: вспоминаем топовые песни хит-парадов

В подборку вошли сто композиций: от популярных новинок вроде «Плачу на техно» Cream Soda или Blinding lights от The Weekend до уже проверенных временем Enjoy the silence от Depeche Mode или If I were a boy от Beyonce.

Imagine Dragons, Monatik, P!nk, Артур Пирожков, Макс Барских, a-ha — в плейлисте есть музыка на любой вкус: и потанцевать, и попеть, и поностальгировать. J:Морс, Naviband, Intelligency, Тима Белорусских, Макс Корж, Дмитрий Колдун — белорусских исполнителей там тоже немало.

Каждый пользователь A1 Xplore Music от Deezer после регистрации на платформе тоже может создать свой профиль, чтобы составлять авторские плейлисты и делиться с другими своими любимыми песнями.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня День радио, а значит есть отличный повод вспомнить популярные песни, которые не раз были в топах хит-
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники признали политзаключенным Кордюкова, осужденного по «делу Шутова»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by