День радио с A1 Xplore Music от Deezer: вспоминаем топовые песни хит-парадов

Сегодня День радио, а значит есть отличный повод вспомнить популярные песни, которые не раз были в топах хит-парадов и продолжают звучать в эфире до сих пор.

A1 Xplore Music от Deezer собрал в один плейлист треки, которые легко узнать с первых же секунд.





В подборку вошли сто композиций: от популярных новинок вроде «Плачу на техно» Cream Soda или Blinding lights от The Weekend до уже проверенных временем Enjoy the silence от Depeche Mode или If I were a boy от Beyonce.

Imagine Dragons, Monatik, P!nk, Артур Пирожков, Макс Барских, a-ha — в плейлисте есть музыка на любой вкус: и потанцевать, и попеть, и поностальгировать. J:Морс , Naviband, Intelligency, Тима Белорусских, Макс Корж, Дмитрий Колдун — белорусских исполнителей там тоже немало.

Каждый пользователь A1 Xplore Music от Deezer после регистрации на платформе тоже может создать свой профиль, чтобы составлять авторские плейлисты и делиться с другими своими любимыми песнями.