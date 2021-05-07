«Потерпите немножко». Так получат ветераны ВОВ единовременные выплаты к 9 Мая или нет?

Источник материала: Tut.by

В Минтруда 6 мая заявили , что единовременных выплат ветеранам ВОВ, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено. На фоне существенного сокращения числа ветеранов, а также информации про траты на фейерверк и шарики на 9 Мая эта информация вызвала вопросы, почему ветеранов намерены оставить без подобной матпомощи. К тому же во многих других странах постсоветского пространства такие выплаты в этом году предусмотрены, решения о выплатах принимались заранее. Тем временем инициатива BYSOL запустила срочный сбор на выплату для ветеранов. Сегодня Александр Лукашенко заявил , что участники войны обязательно получат разовые выплаты ко Дню Победы, и прошелся по сбору денег для них.

После этого заявления остались вопросы, про какие выплаты идет речь — про единовременные, которые, как правило, выплачиваются заранее до праздника и назначаются президентским указом, или же про какие-то другие, к примеру, через какие-либо организации. И успеют ли ветераны в таком случае получить деньги к 9 Мая? Как они смогут получить деньги, если впереди длинные выходные? Какие это суммы и кто их получит?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

В пресс-службе Минтруда получить оперативный комментарий не удалось.

— Если будут, то доведут информацию до сведения ветеранов, получающих (выплаты. — Прим. ред.), — сообщили на горячей линии Минтруда журналисту TUT.BY как физлицу. — У нас пока информации нет. Если будут выплаты, то доведут до сведения получателей. Куда обращаться, когда получать. Понятно, что будет информация. Так что потерпите немножко.

Мы позвонили в комитеты по труду, занятости и соцзащите.

— По разовым выплатам вопрос сейчас еще решается — будет указ или нормативный документ, так и будем выплачивать. Когда он будет, ничего не могу сказать, — сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома.

Выплата будет в таком же порядке, в каком она производилась и ранее к юбилейным датам, рассказали нашему журналисту как физлицу еще в одном областном комитете по труду, занятости и соцзащите.

— Никаких заявлений никуда писать не надо. Пока размеров выплат у нас нет, сегодня до конца дня все решается. Разовая выплата — это и есть единовременная. Один раз. Сейчас принимают решение о выплате, и мы организовываем эту выплату.

На вопрос о возможных сроках выплаты в комитете не смогли ответить.

— Ничего не могу сказать, у меня указа на руках нет. Я организовываю работу специалистов, чтобы они сегодня день и ночь сидели и формировали эту выплату. Чтобы сегодня отдать эту выплату. Как будет доставка, пока не могу сказать. Ни размеров, ни когда ее принесут, сказать не могу. Если сегодня отдают эту выплату, то возможно, что с завтрашнего дня и начнется. Вы сейчас звоните в такое горячее время, — сказали в областном комитете.

— Обращаться никуда не нужно, будет централизованная выплата, предусмотренная к 9 Мая. То есть пока формируются списки, все будут оповещены о выплате. Выплата будет к 9 Мая. То есть ветерану самому обращаться не надо, — пояснили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. — Эта выплата будет сформирована на имя каждого человека. И будет выплачена тем же путем, как получается и пенсия. Если ветерану выплачивается пенсия через банк, то, значит, на банковское отделение, если через почту, то, значит, почтовая доставка. Выплаты состоятся в преддверии 9 Мая, либо завтра, либо в понедельник. Но они в любом случае будут в эти выходные. Но более подробная информация будет известна чуть позже.

По суммам также сориентировать не смогли в комитете.

— Выплаты будут, в какой сумме, будет сказано позже. Все выплаты будут сформированы и отправлены лицам, которые обязаны их получить, не переживайте пока. Информацию подробную узнаем чуть позже.

Напомним, из-за длинных выходных «Белпочта» скорректировала график выплаты пенсий и пособий.